O time novaodessense Oldschool Basketball (da categoria 40+) venceu

a equipe de Paulínia no sábado (06/05), pelo Campeonato Interclubes Metropolitano 2023. Com o apoio da Prefeitura de Nova Odessa, por meio da Secretaria de Esportes, os atuais campeões fizeram o primeiro jogo em casa, no Ginásio do Jardim Santa Rosa, e o placar de 72 a 42 diante dos adversários animou a torcida presente.

Essa rodada do campeonato Interclubes Metropolitano 2023 na categoria 40+ foi dupla. No primeiro jogo o Gran São João (Limeira) derrotou o Underdogs (Campinas) por 81 a 78, na prorrogação.

“Quem avaliar o placar favorável ao Oldschool pode entender que foi um jogo tranquilo, mas a equipe de Paulínia tem bons jogadores, com ótima qualidade técnica e estão bem treinados. Conseguimos fazer um excelente jogo, encaixado, com uma defesa bem consistente. Tivemos bons contra-ataques, já que estamos com um time rápido, muito bem fisicamente, o que facilitou que nossas bolas de três pontos caíssem. Todo esse conjunto ajudou bastante”, avaliou o jogador e técnico Saulo Júnior.

O atleta destaque da partida foi o camisa 7 do Oldschool, Schultz. Os demais atletas da equipe novaodessense que estiveram em quadra são: Anselmo (33), Bill (6), Cadu (45), Zagui “Daniel” (55), Fernando (51), Jeffy (12), Mazão (10), Rodrigão (15), Saulo Júnior (2), Silvano (67) e Tigão (14).

O Olschool Baskateball tem uma vitória e uma derrota na competição e está em 2º lugar no Interclubes Metropolitano. O próximo compromisso do time novaodessense pelo Campeonato será no dia 20/05, também no Ginásio do Jardim Santa Rosa. Os donos da casa recebem a equipe Dinos, de Indaiatuba, às 16h30.

