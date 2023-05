Prodígios do tênis: Conheça as novas estrelas que já são realidade

Para os amantes do esporte, a ascensão de novas estrelas que prometem dominar o esporte nos próximos anos traz no mínimo a expectativa de que teremos um belo futuro pela frente como ilustrado pelo Superesportes.

Esporte dominado tanto tempo pelo trio Federer, Nadal e Djokovic, hoje traz novas estrelas e prodígios que prometem fazer com que nenhum fã do esporte sinta saudade do passado.

Neste artigo vamos apresentar os principais nomes do tênis na atualidade, junto a comentários sobre cada atleta e perspectiva futura que acompanha cada um.

Vamos lá? Confira abaixo!

Quem são os jovens que prometem ocupar o lugar das novas estrelas do tênis?

Que esta nova geração promete não é novidade para ninguém.

Jovens de 19 e 20 anos tem se destacado, disputado e vencido duelos e Grand Slams com uma facilidade raramente vista anteriormente.

Abaixo vamos comentar sobre os principais nomes que surgem nesse esporte tão admirado por muitos.

Jannik Sinner, 21 anos e atual número 8 no ranking da ATP (2023)

Sinner tem alcançado grandes conquistas em sua curta carreira até aqui, protagonizando grandes duelos, seja em etapas de ATP ou Grand Slams.

Em 2023, Sinner chegou a 3 finais de ATP, tendo conquistado um título na França e perdido outros dois confrontos para o veterano Medvedev.

E além da sua grande trajetória recente, vale destacar o grande confronto que este tenista trava com outra grande estrela em ascensão, Carlos Alcaraz.

Holger Rune, 20 anos e atual número 9 no ranking da ATP (2023)

Holger Rune foi campeão do Masters 1000 de Paris em 2022 após vencer ninguém menos que Novak Djokovic na final do torneio francês.

Este foi o seu cartão de visita aos fãs do esporte.

O tenista dinamarquês de 20 anos impressionou o mundo do esporte não só por bater o ex-nº 1 do mundo, que vinha de uma sequência espetacular, mas também por se tornar o primeiro jogador a vencer cinco tenistas do top 10 em um mesmo torneio desde que o ranking foi criado em 1973.

Inclusive, Rune e Alcaraz prometem protagonizar uma das próximas grandes rivalidades do tênis. Ambos venceram 9 jogos contra jogadores do Top 10 em 2022.

Ambos nasceram no 2º trimestre de 2003, mas Alcaraz estreou no circuito profissional em 2018, já Rune começou em 2020 na ATP.

Com tamanho talento, é impossível que não aconteça comparações com outros ídolos do esporte.

Carlos Alcaraz, 19 anos e atual número 2 no ranking da ATP (2023)

Por último, mas não menos importante, o atual número 2 do mundo do ranking da ATP, Carlos Alcaraz empolga qualquer fã do esporte.

Carlitos como também é conhecido, esbanja técnica, habilidade, controle e tempo de bola, além de físico invejável, reunindo qualidades de grandes estrelas do esporte em uma única pessoa.

Apesar da pouca idade, Carlitos joga como gente grande, e hoje é o adversário a ser batido em qualquer tipo de quadra, já tendo ocupado o topo do mundo ao levar o US Open em 2022.

Carlitos se profissionalizou em 2018, quando tinha apenas 13 anos de idade, e desde então vem conquistando uma multidão de fãs do esporte.

Desenvolvendo jovens prodígios no tênis

O tênis é uma modalidade única e pode exercer um papel muito importante para o desenvolvimento das crianças, considerando tanto oportunidades de carreira no futuro como também uma boa possibilidade de desenvolvimento e educação.

Se você ficou interessado em colocar seu filho em contato com a prática de tênis, procure uma ajuda profissional, com estrutura necessária para que o trabalho seja desenvolvido corretamente.

Quem sabe o próximo prodígio do esporte não esta debaixo dos seus olhos?

