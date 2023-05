Como evitar que o pet peça da sua comida

Quem possui animal de estimação (pet) provavelmente já deve ter se deparado

com aquele momento em que o bichinho fica observando enquanto você ingere um alimento. O olhar do pet costuma ser tão fixado que causa um momento de fofura ou incômodo. Mas, afinal, por que isso acontece?

De acordo com a médica veterinária Alessandra Ventura da Silva, professora doutora do curso de Medicina Veterinária do Cesuca, o cheiro do alimento e o fato de mastigarmos algo despertam a curiosidade do animal. “Como faz parte da matilha, o pet sempre acredita que pode haver um pedaço para ele, caso o dono tenha o hábito de dividir a comida”, diz.

Para evitar que isso ocorra, é importante desviar o olhar, não falar com o bichinho e seguir a alimentação de forma natural durante a refeição. “Precisamos lembrar que é para a saúde do pet que negamos alimentos na hora de nossas refeições, pois são alimentos inapropriados ou com excesso de calorias, que podem ocasionar diversos problemas de saúde”, frisa.

Se há o hábito de compartilhar alimentos em qualquer momento, desde um lanche a um almoço ou jantar, e o tutor toma ciência disso, a hora é de tirar o hábito para evitar doenças graves como a obesidade.

Mesmo assim, há quem acredite que negar um pedaço de alimento para o bichinho pode deixá-lo doente, porém, o mais provável é que ele adoeça se o tutor oferecer. “Alguns alimentos são proibidos para os animais, como a cebola, que é utilizada comumente para temperar nossas refeições, assim como alimentos com excesso de sal ou outros também tóxicos”, acrescenta.

Ventura diz que o hábito de pedir alimentos não é exclusivo a uma raça, ou seja, não há raças mais suscetíveis a nos observar durante a nossa refeição. Mas, há algumas mais glutonas, que sempre querem comer, como o Golden Retrievers, Labradores e Buldogues Ingleses. “cães que trabalham com o ser humano também possuem essa necessidade de observar com maior frequência, mas não para se alimentar e sim para trabalhar, como é o caso do Border Collie e Australian Cattle Dog”, conta.

Por fim, a professora do curso de Medicina Veterinária do Cesuca ressalta que: “Mudar os hábitos de oferecer alimentação em excesso e que não é recomendada para animais é extremamente importante para evitarmos o aumento dos pets com obesidade. Essas doenças crônicas são graves, de difícil manejo e acarretam diversos outros problemas de saúde que encurtam o tempo de vida dos bichanos para nós os observarmos”.