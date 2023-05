Resgatado de maus-tratos há 2 anos, Negão ainda não conseguiu um lar

A triste história do Negão envolve uma vida marcada pelos maus-tratos e dois anos preso numa baia em Americana enquanto passa os dias sonhando com a adoção.

Com 10 aninhos, considerado já um idoso, carinhoso e que se dá super bem com os demais animais, o Negão ganhou destaque nessa semana nas redes do Centro de Controle de Zoonoses da Praia Azul.

Os voluntários do CCZ são testemunhas do olhar esperançoso do Negão, que convive com centenas de outros cães, num espaço com pouca estrutura.

Uma família, uma casa, carinho, brincadeiras, corre-corre, passeios, petiscos, cheiro… Tudo o que esse lindo dog nunca teve.

Compartilhe, adote, mude essa história! 💙🐕