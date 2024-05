Fallout ou Last of Us, qual conquistou brasileiro

Todas as 3 adaptações possuem avaliação no IMDb acima de 7, mesmo variando bastante nas primeiras semanas de exibição

Apesar de “The Last of Us” ser um enorme sucesso, “Fallout” ainda trabalha para dominar o mercado global nas primeiras semanas de exibição

Apesar de “Fallout” ser mais popular, “The Last of Us” tem avaliação geral maior no IMDb

Marco Legal dos Games vai à sanção presidencial essa semana

Os jogos eletrônicos movimentam 200 bilhões de dólares mundialmente e R$ 13 bilhões somente no Brasil. Em avanços recentes, o (PL) 2.796/2021, mais conhecido como o Marco Legal dos Games – aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados -, aguarda a sanção presidencial, no máximo, até o dia 03 de maio, segundo informações da Câmara dos Deputados, marcando um momento decisivo para o futuro do setor no Brasil.

O presidente da Associação de Desenvolvedores de Jogos Digitais do estado do Rio de Janeiro (RING) e especialista em Games e Sociedade, Márcio Filho, atua ativamente pela aprovação do Marco e destaca a importância do Projeto de Lei para toda a rede de jogos eletrônicos:

“O Marco Legal dos Games, em seu texto substitutivo, demonstra um comprometimento com aspectos econômicos e com valores sociais fundamentais. Um dos pontos de destaque prevê a responsabilização de fornecedores de jogos, especialmente no olhar para crianças e adolescentes, obrigando tais empresas a manterem de um sistema de denúncia contra exploração e violência, bem como reforçando a classificação etária indicativa e a permissão dos pais para compras dentro dos jogos. Isso busca, por exemplo, equilibrar os interesses econômicos com as responsabilidades sociais, garantindo que os jogos continuem a ser uma fonte de entretenimento positiva e segura para todas as idades”, afirma Filho.

