De acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a expectativa de vida dos brasileiros segue em aumento, projetando uma média de 81 anos para 2060. Essa elevação implica no crescimento do número de idosos no país, que já são 70% da população nacional, segundo a Associação Brasileira de Gerontologia (ABG). Nesse panorama, a ocupação de cuidador cresce paralelamente, como resultado da demanda por assistência especializada durante a rotina.

Para Jéssica Ramalho, cofundadora da Acuidar, rede do setor, essa expansão surge a partir da mudança no olhar acerca da importância do cuidado – “Cada vez mais, o público percebe o quão positivo é o apoio de um profissional na rotina do idoso, seja na assistência física ou emocional”, explica.

Os números comprovam esse cenário, uma vez que, dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, informa que, entre 2012 e 2022, houve um crescimento de 547% na quantidade de cuidadores de idosos. Em empreendimentos do nicho, a realidade não é diferente. A franquia mencionada, por exemplo, encerrou 2023 com mais de 2,6 milhões de assistências, além de uma receita superior a R$ 86 milhões.

O papel do cuidador

Com o envelhecimento populacional em curso, a presença do cuidador torna-se não apenas uma necessidade, mas uma peça fundamental na manutenção da qualidade de vida dos idosos. Sua atuação vai além das tarefas cotidianas, também oferecendo suporte emocional e promovendo o bem-estar psicológico dos assistidos.

Jéssica pontua que o profissional auxilia na promoção da autonomia e da independência do idoso. Por meio de um cuidado personalizado e atento às necessidades individuais de cada pessoa, ele ajuda na manutenção da funcionalidade física e cognitiva, incentivando a participação ativa nas atividades do dia a dia.

Impactos na economia prateada

O crescimento do setor de cuidados de saúde para idosos, como consequência, cria oportunidades de investimento promissoras para empreendedores e investidores. O aumento da demanda por serviços especializados impulsiona a ascensão de franquias no setor de healthcare, oferecendo um mercado em expansão com potencial de retorno financeiro sustentável.

“Investir em franquias do setor de saúde para idosos é uma escolha estratégica em um momento em que a demanda por esses serviços está em progressão”, afirma a cofundadora da Acuidar. Ela completa apontando que o envelhecimento da população brasileira cria um mercado cativo para essas franquias, garantindo uma base sólida de clientes potenciais a longo prazo. Com o apoio de uma marca estabelecida e um modelo de negócio comprovado, os investidores podem aproveitar a oportunidade de fazer parte de um setor em crescimento e contribuir para o bem-estar da população idosa.

Sobre a Acuidar:

Fundada em 2016 pelo médico Vitor Hugo de Oliveira e pela fisioterapeuta Jéssica Soares Ramalho, a rede oferece serviços no domicílio do cliente ou durante acompanhamento hospitalar, com opções de diárias avulsas e planos mensais. A marca entrou para o mercado do franchising em 2020, contando hoje com mais de 160 unidades inauguradas. O investimento inicial total é a partir de R$ 38 mil (já com a taxa de franquia), o faturamento médio mensal é de R$ 60 mil e o prazo de retorno é de 6 a 15 meses.