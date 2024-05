A Rede de Supermercados Pague Menos oferece uma variedade de produtos relacionados à categoria de café a preços especiais, de 15 a 28 de maio

O Brasil é conhecido pela sua produção e pelo consumo do café. É uma parte importante da cultura e da rotina diária de muitas pessoas e reflete no hábito de tomar café ao longo do dia. De olho no perfil de seus Clientes, a Rede de Supermercados Pague Menos anuncia seu Festival de Café, de 15 a 28 de maio, nas suas 36 lojas físicas. Durante esse período, itens dessa categoria terão preços especiais.

O café é apreciado em diversas formas, desde o tradicional cafezinho até bebidas mais elaboradas, como o cappuccino e o café expresso. O Instituto Axxus e a Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) divulgaram a pesquisa “Evolução dos Hábitos e Preferências dos Consumidores de Café no Brasil”, entre 2019 e 2023. Nas três avaliações realizadas nos anos de 2019, 2021 e 2023 foram constatados que o consumidor continua tendo uma relação afetiva com o produto e que a experiência de beber café faz parte de um ritual diário e emocional, concebido como um dos prazeres da vida.

A pesquisa apontou que 97% dos entrevistados disseram beber café ao acordar e para 61% a bebida colabora para a melhora do humor e a disposição. A pesquisa foi aplicada em todas as regiões do Brasil, com diferentes faixas etárias e classes sociais. As informações estão publicadas no site da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo.

O café também tem um papel social importante no Brasil, sendo muitas vezes uma forma de reunir amigos e familiares para uma conversa descontraída. “ Atualmente, oferecemos uma ampla variedade de opções de café para nossos Clientes, além de produtos que podem ser combinados para criar experiências sensoriais memoráveis. O café não se limita mais apenas à xícara, tornou-se um ingrediente fundamental em diversas receitas como bolos, mousses, sorvetes, brigadeiros e pavês, e até mesmo em drinks”, ressalta Fabio Cecon, gerente de Marketing e Comunicação da Rede de Supermercados Pague Menos. “Para este festival, selecionamos uma variedade de produtos relacionados ao café, pois queremos garantir que nossos Clientes possam desfrutar de momentos únicos com uma mesa farta e preços acessíveis”, complementa.

O Festival do Café da Rede de Supermercados Pague Menos acontece de 15 a 28 de maio de 2024, em todas as 36 lojas físicas. Durante esse período, diversos produtos estarão com descontos especiais.

Sobre a Rede de Supermercados Pague Menos

Inaugurada em 1989, a Rede de Supermercados Pague Menos está entre as 40 maiores empresas supermercadistas do Brasil, conforme o ranking da Associação Brasileira de Supermercados (ABRAS). Atualmente, possui 36 lojas em funcionamento nas cidades de Americana, Araras, Artur Nogueira, Boituva, Campinas, Hortolândia, Indaiatuba, Itu, Limeira, Mogi Guaçu, Nova Odessa, Paulínia, Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Salto, São João da Boa Vista, São Pedro, Sumaré, Tietê e Valinhos. A empresa possui um Complexo Administrativo, Logístico e Entreposto de Carnes em Santa Bárbara d’Oeste, com 200 mil m². Com mais de sete mil colaboradores, segue em constante expansão. A fórmula do bom atendimento, somada aos produtos de qualidade e aos preços imbatíveis, faz da varejista sinônimo de qualidade, economia, comodidade, competência e variedade. Supermercados Pague Menos “Faz Sua Vida Melhor”!