O Portal Novo Momento traz com exclusividade a atualização da totalização de veículos emplacados no município de Americana.

Desde a última somatória, divulgada no início do mês, com dados de março de 2024, a cidade atingiu a marca de 200 mil veículos, mais precisamente 200.381. Eram 199.807 no mês passado e 194.470 um ano atrás.

Os números são impressionantes não somente por conta do pequeno território urbano e viário do município, mas também pela quantidade de moradores que podem dirigir. Cerca de 46 mil americanenses têm menos de 18 anos, entre os demais, cerca de 5% possui deficiência auditiva, visual ou psicológica, o que significa que aqui há menos de 180 mil possíveis habilitados, isso sem considerar as dezenas de milhares de cidadãos que não possuem veículo, elevando consideravelmente a média de bens móveis por morador.

O NM também disponibiliza aos leitores a quantidade de veículos por modelo:

Automóvel: 122.276

Motocicleta: 38.657

Caminhonete: 25.431

Caminhão: 3.559

Utilitários: 3.193

Também há outras especificações de veículos, com menor expressividade.

