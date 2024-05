Madonna fará um mega show em Copacabana este sábado,

mas o evento já recebe críticas de bolsonaristas mais radicais nas redes sociais. Os alvos são o banco Itau, o prefeito do Rio Eduardo Paes, a rede Globo e a própria Madonna.

Leia + sobre Famosos, artes e música

A família dona do Itau, que pagou alto para trazer o show, Paes, que ajudou a financiar a vinda da Diva do Pop, e a TV Globo, que vendeu cotas para a transmissão do evento por cerca de R$ 60 milhões são os alvos do time de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro.

CLONE– A novidade na pirueta feita pelos bolsonaristas é que a Madonna que vai aparecer no show não é a verdadeira cantora, mas sim um clone dela. Para alguns, ela já teria morrido. Para outras, enviaram a clone para enganar os fãs e arrecadar o dinheiro.

Aqueles que não poderão acompanhar o show de Madonna na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, terão outra alternativa para assistir ao show. O espetáculo será transmitido, de forma gratuita, pela TV Globo, Multishow e Globoplay.

A apresentação está marcada para este sábado (4/5). O evento deve começar às 19h, com alguns DJs fazendo a abertura. Às 20h, está prevista a apresentação do DJ americano Diplo. Madonna subirá ao palco por volta de 21h30.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP