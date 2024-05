Glow Skin é tendência na estética

Glow Skin- Homens e mulheres estão cada dia mais preocupados não só com a beleza

mas com o bem-estar que pode vir com ela. E isso se traduz no aumento da busca por produtos diferenciados e na experiência do consumidor.

Uma pesquisa realizada pela Mordor Intelligence em dezembro de 2023, indica que o mercado de beleza e cuidados pessoais no Brasil deve alcançar um crescimento notável nos próximos anos, impulsionado por alguns pontos, como a busca por produtos que ofereçam soluções mais eficazes (com múltiplas funções, por exemplo), opções que ofereçam proteção contra a poluição, cosméticos com fórmulas inovadoras e sustentáveis.

Os filtros das redes sociais têm impulsionado a vontade de ter uma pele de porcelana, sem manchas, perfeita para o clique. E não dá para julgar – afinal, quem não gostaria de ter aquele brilho natural, que parece emanar de dentro para fora, iluminando um rosto feliz?

Essa vontade saiu do feed para a vida real, com a mais nova tendência estética, chamada Glow Skin, um conceito que promete a pele radiante tão desejada, sem nenhum tipo de efeito, seja de maquiagem ou filtro de aplicativo.

Para evitar ser mais uma técnica de beleza, com várias etapas e produtos para serem comprados, a ideia então é uma formulação concentrada, que combine ingredientes naturais e tecnologia na menor quantidade possível de passos, para evitar mais uma “tarefa” em um dia agitado.

“Entendemos que o momento do autocuidado pede que a pessoa pare tudo o que está fazendo e se concentre, para passar um produto na pele enquanto relaxa. Mas também sabemos que a agenda cheia muitas vezes impede que a pessoa se permita esse tempo”, conta Glaucia Rotta, Head de Marketing da Raavi.

Pensando nisso, a marca investiu em pesquisas e estudos para conseguir entregar um único produto capaz de realizar esse toque mágico na pele. “Entendemos que esse Glow não é apenas a aparência, mas sobre sentir-se bem na própria pele. Por isso, desenvolvemos essa linha com o objetivo de nutrir, hidratar e revitalizar e pele, promovendo uma luminosidade saudável, que reflete o bem-estar”, explica a executiva. “Ressaltamos que todos os produtos Glow Skin passaram por rigorosos testes de eficácia, e todos tiveram resultados acima de 80%”.

A nova linha da Raavi Dermocosméticos é formada por três máscaras faciais e seis séruns de tratamento, que transformam a pele em uma única aplicação. Segundo a empresa, os produtos podem ser aplicados para preparar a pele com hidratação, finalizar protocolos ou até mesmo ser o tratamento em si.

“Todas as máscaras e séruns Glow Skin da Raavi possuem ação altamente restauradora, graças à base nanotecnológica e aos ativos específicos de cada versão. A base em gel é de fácil remoção, sendo rica em nutrientes importantes para a pele, que estimulam os canais de aquaporinas, atuando na hidratação profunda e reconstrução celular, com efeito imediato”, conta o esteticista e enfermeiro Dr. Suélio Ribeiro.

