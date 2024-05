A realidade de muitos jovens brasileiros de baixa renda está bem distante da conquista de um diploma internacional, um sonho praticamente inalcançável devido à falta de estrutura no Ensino Público, escassez de oportunidades e falta de acesso a materiais pedagógicos de qualidade. O sonho de estudar fora do país faz parte da vida de muitos estudantes, mas ter acesso a universidades renomadas demanda esforços acadêmicos e financeiros.

A boa notícia, porém, é que existem bons programas nacionais que impulsionam estudantes talentosos em uma carreira acadêmica de sucesso dentro e fora do Brasil, como o Ismart. A instituição, há 25 anos, é responsável por alavancar carreiras e transformar a vida de jovens talentos de baixa renda.

Um pequeno sonho que atravessou fronteiras

Estudar na Itália pode parecer coisa de filme, mas não para a Bianca, que conquistou sua vaga em Ciência Econômicas na Universidade de Bocconi, em Milão. No entanto, o começo de sua vida acadêmica, era sim um sonho inimaginável e inatingível.

Bianca da Silva Inocêncio, 21 anos, nasceu e cresceu na região do Grajaú, na favela do Jardim 7 de Setembro em São Paulo (SP), com os pais e duas irmãs. A mãe faxineira e o pai motorista, que não terminaram o Ensino Fundamental, foram seus grandes incentivadores e apoiadores nos estudos, assim como a sua madrinha. “Eu sempre me agarrei muito à minha educação, era uma criança introvertida e o meu passatempo era estudar, eu gostava muito de estar na escola, de aprender, e o suporte da minha família aumentava a minha motivação”, conta.

Por ser uma aluna muito dedicada e estudiosa, seus professores da rede pública perceberam que Bianca tinha um grande potencial e entraram em contato com sua família para apresentar o Ismart.

Seu grande sonho era fazer faculdade, algo que já era muito distante de sua realidade, então, não poupou esforços para se dedicar ainda mais e foi aceita no programa Alicerce do Ismart, aos 12 anos, e aos 13, iniciou os estudos no Colégio Objetivo. “Ali começou uma grande virada de chave na minha vida, que me exigiu perseverança e dedicação. Acordava às 4h30 da manhã e voltava para a casa às 19h, não tinha onde estudar na minha casa, então eu ficava até tarde na escola”. Mesmo diante de uma rotina exaustiva, Bianca conta que essa fase foi fundamental para moldar quem ela é hoje e a colocou em contato com muitas pessoas e novas oportunidades.

Nunca tinha passado pela cabeça de Bianca que era possível conquistar uma bolsa de estudos no exterior, sem falar inglês e nunca ter viajado ou entrado em um avião, ela foi atrás de seu novo sonho. Com o Ismart, começou o curso de inglês na Cultura Inglesa, participou de cursos de liderança, programas de desenvolvimento, conseguiu uma bolsa de estudos de duas semanas na Universidade de Yale, nos Estados Unidos, fez um intercâmbio em Pequim, na China, e finalmente, no final do Ensino Médio, há três anos, ela foi aceita com bolsa completa para fazer sua graduação na Itália, na Universidade de Bocconi.

Seu sucesso acadêmico não parou por aí, em 2023 foi selecionada para ser coordenadora em um painel de pesquisa sobre Sustentabilidade em Operação e Tecnologia, no Parlamento Europeu, na França, onde falou em uma conferência para mais de 300 pessoas sobre a importância da inclusão de pessoas com diferentes classes sociais no discurso global, tema inspirado pelo Ismart.

O potencial da rede Ismart para a sociedade vai além das fronteiras, na opinião de Bianca. “Entre os maiores impactos do Ismart a longo prazo estão possibilitar que pessoas de alto rendimento consigam quebrar o ciclo de pobreza dentro da família, além de gerar a conexão entre pessoas que querem fazer a diferença no mundo em união”, completa.

Construa um futuro incrível com o Ismart

Para quem sonha com um futuro brilhante, seja no exterior ou no Brasil, o Ismart está com inscrições abertas para o Processo Seletivo de estudantes talentosos de baixa renda que estejam cursando atualmente o 7º ou 9º ano do Ensino Fundamental. São muitas oportunidades para os três programas da instituição: Ismart Online, Alicerce e Bolsa Talento. As inscrições são gratuitas e podem ser realizadas por meio do site. Processo Seletivo Ismart 2025 – Bolsas de estudos e desenvolvimento

Sobre o Ismart

O Instituto Social para Motivar, Apoiar e Reconhecer Talentos, Ismart, é uma instituição privada, sem fins lucrativos, fundada em 1999, que identifica jovens talentos de baixa renda e concede bolsas de estudos presenciais e online, além de promover iniciativas de apoio ao desenvolvimento pessoal e acadêmico que podem durar até o fim da graduação. Atualmente, o Ismart está presente nas cidades de Belo Horizonte (MG), Rio de Janeiro (RJ), Cotia (SP), Sorocaba (SP), São José dos Campos (SP) e São Paulo (SP).

A missão do Ismart é concretizar o potencial desses jovens para que, no futuro, possam ocupar posições de destaque no mercado de trabalho. Em 2024, o Ismart completa 25 anos inspirando e promovendo a cultura do esforço e do protagonismo entre jovens talentos de baixa renda, o que se traduz em números: mais de 8 mil bolsistas beneficiados, mais de 80% de aprovação nos principais vestibulares do Brasil, mais de 1 mil são universitários no Brasil e no mundo e mais de 550 estão graduados.