A Defesa Civil de Americana enviou, na manhã desta terça-feira (14), cerca de 1,5 tonelada de doações ao Rio Grande do Sul, principalmente peças de roupas, incluindo agasalhos. Elas se juntam às 25 toneladas de donativos já destinados ao estado pelo município, que contêm água, alimentos e itens de higiene e de limpeza.

“Aproveitamos o carreto do caminhão que iria para o Rio Grande do Sul para complementarmos o envio com doações de roupas que foram levadas pela população até a sede da Defesa Civil. Nos próximos dias mais uma carreta com novos donativos sairá de Americana”, explicou o coordenador da Defesa Civil, João Miletta.

Na segunda-feira (13), o órgão municipal enviou 15 toneladas de doações. Antes, na quinta-feira (9), já haviam sido encaminhadas 10 toneladas de diversos itens arrecadados na campanha, com apoio do Tiro de Guerra.

O prefeito Chico Sardelli, que acompanhou o carregamento das doações na segunda-feira (13) junto do vice-prefeito Odir Demarchi, agradeceu os voluntários e toda a ajuda recebida até agora.

“Estamos diante de uma corrente humanitária em prol dos nossos irmãos gaúchos. Americana é uma cidade solidária. Agradecemos a todos os voluntários que estão trabalhando e a todas as pessoas que estão ajudando e fazendo as doações”, disse o prefeito Chico.

A campanha de arrecadação de doações às vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul prossegue em Americana. As doações podem ser encaminhadas à sede da Defesa Civil (Avenida Bandeirantes, nº 2.250, ao lado do Corpo de Bombeiros), de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h, e no Tiro de Guerra (Rua Florindo Cibin, nº 2.675, Vila Louricilda), das 8h às 11h30 e das 13h às 16h.