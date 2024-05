Vinagre de maçã natural: item indispensável

O mercado de alimentação saudável cresce em média 12,3% ao ano no Brasil. O balanço da Brasil Food Trends se completa com as projeções da Food Fortifying Agents Market. De acordo com o levantamento global, o segmento deve movimentar US$ 128 bilhões até 2027. As cifras promissoras espelham o comportamento do consumidor. Para quase metade da população brasileira, cabem cada vez mais produtos naturais e sem conservantes na sacola de compras.

A predileção por comida saudável na mesa desafia a indústria de alimentos. Mas não basta investir em produtos 100% naturais que tragam benefícios à saúde. Também é preciso ganhar o consumidor pelo paladar.

Leia + sobre comida, bebida e receitas aqui

Alimento versátil, o vinagre de maçã é, antes de tudo, um promotor de sabores aos mais variados pratos. Do molho da salada à sobremesa, passando pelos bolos, este ingrediente confere toques especiais às receitas.

De sabor inigualável, pesquisas demonstram que o produto contém além do ácido acético, o ácido gálico, ácido cafeico, ácido ferúlico e a catequina. Este e outros compostos, indicam estudos, são auxiliares do sistema imunológico e agem como anti-inflamatórios. Por esta razão, intensificar o consumo no outono e no inverno pode contribuir para fortalecer as defesas do organismo contra doenças respiratórias, tão comuns em tempos de clima seco e baixa umidade relativa do ar.

Mas em qualquer estação do ano, o vinagre de maçã há muito tempo vem sendo consumido como shot, ou simplesmente diluído em água, aliando-se a dietas equilibradas e hábitos saudáveis de vida que promovem perda de peso e redução do colesterol.

Seja como ingrediente ou ingerido na forma de shot, o uso regular do produto, segundo o especialista em vinagres, Rodrigo Margoni, encontra eco na alimentação consciente. “O vinagre de maçã natural, sem conservantes, com seus benefícios múltiplos, é um complemento cada vez mais presente no dia a dia de pessoas que valorizam um conceito mais saudável de viver”, observa.

Sócio-proprietário da Almaromi Viccino, empresa pioneira na fabricação natural de vinagre de maçã no Brasil, Margoni sente reflexos na procura pelo produto. “Nos primeiros meses deste ano, constatamos um aumento de 40% em nossa produção”, diz.

Para o especialista, a preferência do consumidor é um incentivo a investir ainda mais em qualidade. “Nós produzimos um vinagre de maçã que é 100% natural, sem conservantes, e não passa por processos de microfiltragem por membranas ou pasteurização. Queremos que as pessoas se beneficiem de um produto que além de contribuir para a boa saúde tem sabor inigualável”, conclui Rodrigo Margoni.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP