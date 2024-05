A educadora em sexualidade de Americana Katia Malosso lida com temas sensíveis e tem se destacado no cenário local.

Recentemente ela abriu um pefil do instagram e agora tem feito atendimentos de forma presencial ou on-line para pais, crianças e adolescentes.

E também, tem realizado palestras com temas diversos relacionados à sexualidade e prevenção de crianças e adolescentes contra a violência sexual.

Ela sabe combinar o assunto de forma leve e científica. Ela lida de forma verdadeira e sem alardes. “A conscientização é o melhor caminho para a prevenção”.

O mês de maio, o “mês laranja”, é dedicado à conscientização contra a violência e exploração sexual de crianças e adolescentes.

“Estou comprometida em contribuir para um mundo mais seguro e informado, onde todos possam compreender seus corpos, seus direitos e suas escolhas.”

