Veja a programação dos cinemas de 2 a 8 de maio

Programação TIVOLI SHOPPING

TIVOLI 1 – GARFIELD: FORA DE CASA – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Animação – Livre – Duração: 102min.

Em Garfield: Fora de Casa, o amado gato de estimação laranja (dublado por Chris Pratt) está de volta

para mais uma aventura inesquecível: após reencontrar seu pai, o gato de rua Vic (dublado por Samuel L.

Jackson), que não via há muito tempo, Garfield e o cãozinho Odie acabam se envolvendo em um

arriscado assalto.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h50 – 19h00 – 21h10 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h40 – 16h50 – 19h00 – 21h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – GUERRA CIVIL – DUB (DIAMOND FILMS)

Ação – 18 Anos – Duração: 109min.

Em um futuro não tão distante, quando uma guerra civil se instaura nos Estados Unidos, uma equipe

pioneira de jornalistas de guerra viaja pelo país para registrar a dimensão e a situação de um cenário

violento que tomou as ruas em uma rápida escalada, envolvendo toda a nação. No entanto, o trabalho de

registro se transforma em uma guerra de sobrevivência quando eles também se tornam o alvo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h50 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 2 – O DUBLÊ (ATMOS) DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – 14 Anos – Duração: 127min.

O Dublê é um filme de ação e comédia dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2) e baseado na

série Duro na Queda, sucesso dos anos 80. A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê

de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém,

um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno

(Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson),

protagonista do longa. Mas o convite envolve um grande mistério: Tom está desaparecido e, enquanto

grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples

trabalho como dublê.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h40 – 19h15 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 14h00 – 16h40 – 19h15 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – SPY X FAMILY CÓDIGO: BRANCO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Anime – 14 Anos – Duração: 111min.

Ele é um espião e ela é uma assassina. Juntos, Loid (Takuya Eguchi) e Yor Forger (Saori Hayami)

mantêm segredo sobre suas vidas duplas enquanto fingem ser uma família perfeita e comum.

Porém, a filha adotiva deles, Anya (Atsumi Tanezaki), acaba sabendo demais e se envolve na missão de

Loid, a Operação Strix, na qual ele pode ser substituído se não conseguir agradar o chefe.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 15h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – FÉRIAS TROCADAS (PARIS FILMS)

Comédia – Nacional12 Anos – Duração: 87min.

Em Férias Trocadas, acompanhamos José Eduardo, Zé (Edmilson Filho), que ganha uma rifa e consegue

uma viagem para toda sua família em Cartagena, Espanha. Dono de uma escolinha de futebol, pai de

uma blogueirinha, Rô (Klara Catanho), a família parte animada para o exterior, mesmo com a

desconfiança de Suellen (Aline Campos), a esposa dele. Já outro José Eduardo, conhecido como Edu

(Edmilson Filho), é um empresário todo preconceituoso que vai para o mesmo destino que Zé, só que

junto com sua esposa Renata (Carol Castro) e seu filho tiktoker João (Matheus Costa). Chegando lá

ambos homens acabam indo para endereços errados e que eram do outro, Zé acaba indo para o resort

cinco estrelas e Edu acaba indo para a pousada. Apesar de locais errados, ambas famílias ficam mais

próximas e os dois José Eduardo acabam se entendendo no final, mas agora precisam se juntar para

conquistarem suas esposas de volta.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 17h50 – 19h45 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 15h50 – 17h50 – 19h45 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – KUNG FU PANDA 4 – DUB (UNIVERSAL PICTURES)

Animação – 10 Anos – Duração: 94min.

Depois de três aventuras arriscando sua própria vida para derrotar os mais poderosos vilões, Po, o

Grande Dragão Guerreiro( Jack Black) é escolhido para se tornar o Líder Espiritual do Vale da Paz. A

escolha em si já problemática ao colocar o mestre de kung fu mais improvável do mundo em um cargo

como esse e além disso, ele precisa encontrar e treinar um novo Dragão Guerreiro antes de assumir a

honrada posição e a pessoa certa parece ser Zhen (Awkwafina) uma raposa com muitas habilidades, mas

que não gosta muito da ideia de ser treinada. Como se os desafios já não fossem o bastante, a

Camaleoa (Viola Davis), uma feiticeira perversa, tenta trazer de volta todos os vilões derrotados por Po do

reino espiritual.

Sáb., Dom., Feriado – 13h50 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 3 – GODZILLA E KONG (DUB) O NOVO IMPÉRIO (WARNER)

Aventura / Ação – 12 Anos – Duração: 115min.

Em Godzilla e Kong: O Novo Império, é um novo capítulo no chamado MonsterVerse, onde depois de

terem se encontrado como inimigos em Godzila vs Kong, o poderoso Kong e o temível Godzilla se unem

contra uma colossal ameaça mortal escondida no mundo dos humanos, que além de ameaçar sua

própria existência também ameaça nossa espécie. Mergulhando profundamente nos mistérios da Ilha da

Caveira e nas origens da Terra Oca, o filme irá explorar a antiga batalha de Titãs que ajudou a forjar

esses seres extraordinários e os ligou à humanidade para sempre. Dirigido novamente por Adam

Wingard, a trama também trará de volta personagens conhecidos, além de introduzir um novo

protagonista, interpretado por Dan Stevens.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h40 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 21h40 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 200

Sistema de Som – Dolby Digital Biamplificado

Poltronas Love Seat

Área para Deficientes

Assentos Infantis

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – GHOSTBUSTERS: APOCALIPSE DE GELO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Aventura – 12 Anos – Duração: 115min.

Nesta sequência da franquia Ghostbusters, a família Spengler retorna para onde tudo começou: a famosa

estação de bombeiros em Nova York. Eles pretendem se unir com os caça-fantasmas originais que

desenvolveram um laboratório ultra secreto de pesquisa para levar a caça aos fantasmas a outro nível,

mas quando a descoberta de um artefato antigo libera uma grande força do mal, os Ghostbusters das

duas gerações precisam juntar as forças para proteger suas casas e salvar o mundo de uma segunda

Era do Gelo.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 16h30 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 16h30 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – SPY X FAMILY CÓDIGO: BRANCO – DUB (COLUMBIA PICTURES)

Anime – 14 Anos – Duração: 111min.

Sáb., Dom., Feriado – 14h10 2D Dublado

mantêm segredo sobre suas vidas duplas enquanto fingem ser uma família perfeita e comum.

Porém, a filha adotiva deles, Anya (Atsumi Tanezaki), acaba sabendo demais e se envolve na missão de

Loid, a Operação Strix, na qual ele pode ser substituído se não conseguir agradar o chefe.

Sáb., Dom., Feriado – 14h10 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – THE CHOSEN: OS ESCOLHIDOS – DUB (EPS 3 E 4) (PARIS FILMS)

Religioso – 12 Anos – Duração: 127min.

The Chosen – Os Escolhidos (Episódios 3 e 4 da Quarta Temporada).

Reinos em conflito. Governantes rivais. Os inimigos de Jesus se aproximam enquanto seus seguidores

lutam para acompanhá-lo, deixando-o sozinho para carregar o fardo. A quarta temporada promete

emocionar, com final surpreendente

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 18h45 2D Dublado

Sáb., Dom., Feriado – 18h45 2D Dublado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

TIVOLI 4 – O DUBLÊ – LEG (UNIVERSAL PICTURES)

Ação – 14 Anos – Duração: 127min.

O Dublê é um filme de ação e comédia dirigido por David Leitch (Trem-Bala, Deadpool 2) e baseado na

série Duro na Queda, sucesso dos anos 80. A história acompanha Colt Seavers (Ryan Gosling), um dublê

de Hollywood que precisou abandonar a vida de acrobacias perigosas após sofrer um acidente. Porém,

um tempo depois, ele é chamado de volta para trabalhar em um filme dirigido por sua ex, Jody Moreno

(Emily Blunt), realizando as cenas mais intensas de ação de Tom Ryder (Aaron Taylor-Johnson),

protagonista do longa. Mas o convite envolve um grande mistério: Tom está desaparecido e, enquanto

grava suas sequências, Colt descobre que pode ter se envolvido em algo muito maior do que um simples

trabalho como dublê.

Qui., Sex., Seg., Ter., Qua. – 21h20 2D Legendado

Sáb., Dom., Feriado – 21h20 2D Legendado

Informações da Sala:

Número de Lugares – 178

Poltronas Love Seat

Assentos Infantis

Área para Deficientes

Ar Condicionado

PROGRAMAÇÃO PARKCITY SUMARÉ

GODZILLA E KONG: O NOVO IMPÉRIO (D) (DUBLADO) (GODZILLA X KONG: THE NEW EMPIRE)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Adam Wingard, Duração: 01:55:00h, com: Dan Stevens, Brian

Tyree Henry, Rebecca Hall

SALA 3

02/05/2024 – Quinta-Feira: 21:30h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 21:30h

04/05/2024 – Sábado: 21:30h

05/05/2024 – Domingo: 21:30h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 21:30h

07/05/2024 – Terça-Feira: 21:30h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 21:30h

GUERRA CIVIL (D) (DUBLADO) (CIVIL WAR)

Classificação: 18 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Alex Garland, Duração: 01:49:00h, com: Cailee Spaeny, Kirsten

Dunst, Wagner Moura

SALA 2

02/05/2024 – Quinta-Feira: 21:40h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 21:40h

04/05/2024 – Sábado: 21:40h

05/05/2024 – Domingo: 21:40h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 21:40h

07/05/2024 – Terça-Feira: 21:40h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 21:40h

SPY X FAMILY CODE: WHITE (D) (DUBLADO) (SPY X FAMILY CÓDIGO: BRANCO)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: JAPONÊS, Diretor: Takashi Katagiri, Duração: 01:51:00h, com: .

SALA 1

02/05/2024 – Quinta-Feira: 15:00h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 15:00h

04/05/2024 – Sábado: 15:00h

05/05/2024 – Domingo: 15:00h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 15:00h

07/05/2024 – Terça-Feira: 15:00h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 15:00h

THE CHOSEN: OS ESCOLHIDOS 4A TEMP. EP. 3 E 4 (D) (DUBLADO) (THE CHOSEN: SEASON 4 EP.3 EP.4)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Dalla Jenkins, Duração: 02:08:00h, com: Jonathan Roumie, Shara

Isaac, Elizabeth Tabish

SALA 2

02/05/2024 – Quinta-Feira: 19:00h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 19:00h

04/05/2024 – Sábado: 19:00h

05/05/2024 – Domingo: 19:00h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 19:00h

07/05/2024 – Terça-Feira: 19:00h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 19:00h

O DUBLÊ (D) (DUBLADO) (THE FALL GUY)

Classificação: 14 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: David Leitch, Duração: 02:07:00h, com: Emily Blunt, Ryan Gosling,

Aaron Taylor-Johnson

SALA 4

02/05/2024 – Quinta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

04/05/2024 – Sábado: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

05/05/2024 – Domingo: 14:00h – 16:40h – 19:20h – 22:00h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

07/05/2024 – Terça-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 16:40h – 19:20h – 22:00h

GARFIELD: FORA DE CASA (D) (DUBLADO) (GARFIELD)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Mark Dindal, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 2

02/05/2024 – Quinta-Feira: 16:30h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 14:00h – 16:30h

04/05/2024 – Sábado: 14:10h – 16:30h

05/05/2024 – Domingo: 14:10h – 16:30h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 16:30h

07/05/2024 – Terça-Feira: 16:30h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 16:30h

SALA 3

02/05/2024 – Quinta-Feira: 16:50h – 19:10h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 16:50h – 19:10h

04/05/2024 – Sábado: 16:50h – 19:10h

05/05/2024 – Domingo: 16:50h – 19:10h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 16:50h – 19:10h

07/05/2024 – Terça-Feira: 16:50h – 19:10h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 16:50h – 19:10h

GARFIELD: FORA DE CASA 3D(D) (DUBLADO) (GARFIELD)

Ano de Produção: 2024, Idioma: INGLÊS, Diretor: Mark Dindal, Duração: 01:42:00h, com: .

SALA 3

02/05/2024 – Quinta-Feira: 14:30h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 14:30h

04/05/2024 – Sábado: 14:30h

05/05/2024 – Domingo: 14:30h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 14:30h

07/05/2024 – Terça-Feira: 14:30h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 14:30h

FÉRIAS TROCADAS (IDIOMA ORIGINAL) (FÉRIAS TROCADAS)

Classificação: 12 anos, Ano de Produção: 2024, Idioma: PORTUGUÊS, Diretor: Bruno Barreto, Duração: 01:30:00h, com: Edmilson Filho,

Carol Castro, Aline Campos

SALA 1

02/05/2024 – Quinta-Feira: 17:30h – 19:40h – 21:50h

03/05/2024 – Sexta-Feira: 17:30h – 19:40h – 21:50h

04/05/2024 – Sábado: 17:30h – 19:40h – 21:50h

05/05/2024 – Domingo: 17:30h – 19:40h – 21:50h

06/05/2024 – Segunda-Feira: 17:30h – 19:40h – 21:50h

07/05/2024 – Terça-Feira: 17:30h – 19:40h – 21:50h

08/05/2024 – Quarta-Feira: 17:30h – 19:40h – 21:50h