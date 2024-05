Tivoli anuncia campanha especial em celebração ao Dia das Mães e Namorados

O Tivoli Shopping celebrará duas datas importantes de uma maneira única e especial. De 02 de maio a 13 de junho, acontecerá a campanha “Todo seu amor de presente”, em comemoração ao Dia das Mães e Dia dos Namorados, oferecendo aos clientes a oportunidade de ganhar prêmios incríveis.

Os participantes da campanha vão concorrer a 20 pares de ingressos para o aguardado Jantar Show all inclusive do cantor Fábio Jr., que ocorrerá no Expo América. Para fechar com chave de ouro, ao final da promoção um sortudo ganhador será contemplado com um carro Citroën C3.

A cada R$300 em compras no Tivoli Shopping, os clientes poderão trocar a nota fiscal por um cupom. Pensando em tornar a experiência ainda melhor e aumentar as chances dos consumidores, as compras efetuadas de segunda a quinta-feira serão recompensadas com cupons em dobro.

“O Dia das Mães e o Dia dos Namorados são momentos de amor, gratidão e conexão, e queremos fazer parte dessas celebrações, tornando-as ainda mais especiais para os nossos clientes”, disse a coordenadora de Marketing do Tivoli Shopping, Paula Funichello.

Os cupons devem ser cadastrados diretamente no site www.promocao.tivolishopping.com.br ou no balcão de atendimento, próximo à loja Renner. Os 20 pares de ingressos para o Jantar Show serão sorteados no dia 05 de junho, e o sorteio do carro Citroën C3 acontecerá no dia 15 de junho, ambos pela Loteria Federal.

Datas serão marcadas por shows covers de Elvis Presley e The Beatles

Para os clientes aproveitarem ainda mais as duas datas comemorativas, o Tivoli Shopping promoverá dois shows especiais e gratuitos. No dia 08 de maio, o empreendimento recebe Dalizio Moura, cover de Elvis Presley. Conhecido pela sua excelente qualidade vocal, Dalizio Moura interpretará os grandes sucessos que marcaram a carreira do icônico cantor norte-americano, como “Tutti Frutti”, “Always On My Mind”, “Love Me Tender”, “Suspicious Minds”, “Can´t Help Falling in Love” e “Jailhouse Rock”.

Atualmente, o intérprete é reconhecido pela Elvis Presley Enterprises, Inc. EPE, empresa americana que controla todos os direitos autorais da marca Elvis Presley, como Cover Oficial do artista (ETA – Elvis Tribute Artist).

Já no dia 12 de junho, é a vez do Beatles Alive, maior tributo The Beatles da atualidade. Além da interpretação das canções memoráveis, a banda ainda utiliza figurinos e instrumentos iguais aos que os Beatles utilizavam, com o objetivo de resgatar um pouco da magia dos garotos de Liverpool.

Os shows acontecerão na Praça de Alimentação do shopping, a partir das 19h30.