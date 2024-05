Pego no flagra tentando furtar carro, mas acabou solto

Um homem de 30 anos foi preso – mas acabou solto -, após ser pego tentando furtar um carro na Rua Treze de Maio, em Santa Bárbara d’Oeste, na noite da última terça-feira.

Segundo a Polícia Militar, foi irradiado via COPOM que pelo endereço citado havia um indivíduo em atitude suspeita, tentando furtar um veículo sedan na cor preta. De posse das características, a equipe policial deslocou para averiguação.

No local, a equipe visualizou um indivíduo nas caraterísticas informadas ao lado de um carro da marca Nissan/Kicks Sense CVT na cor preta, sendo realizada de imediato a abordagem policial. Em busca pessoal, foi localizada no bolso de sua bermuda uma chave no modelo Philips. Averiguado o carro, foi constatado sinais de arrombamento na maçaneta da porta do motorista, sendo que o abordado foi indagado sobre o fato e confessou a tentativa da prática delituosa.

Diante dos fatos e evidências foi dada voz de prisão em flagrante. Juntamente com a vítima, a ocorrência foi encaminhada ao Plantão Policial onde as informações foram transmitidas ao Delegado de Plantão, que indiciou o homem pelo crime de furto tentado, realizando a apreensão da chave Philips. Após formalidades cartorárias, o indiciado foi liberado.