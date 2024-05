EMEF Milton Santos, em Americana, participa da Olimpíada Nacional de História

Estudantes do 9º ano da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prof. Milton Santos, localizada na Praia Azul, em Americana, estão inscritos na 16ª Olimpíada Nacional em História do Brasil, promovida pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

A proposta de participação na olimpíada foi apresentada pela professora Thayssa Trancoso, e os estudantes têm se mostrado engajados e animados. Seis equipes, com 16 adolescentes ao todo, estudam para as provas há cerca de dois meses, sempre às quintas e sextas-feiras, das 11h30 às 12h20. O sentimento entre eles é de otimismo e esperança de trazer medalhas para a escola.

A primeira fase das provas acontece em 6 de maio. Serão seis etapas online, com duração de uma semana cada, com questões de múltipla escolha e realização de tarefas. Os testes vão abranger temas como História do Brasil e assuntos interdisciplinares, incluindo geografia, literatura, arqueologia, patrimônio cultural, urbanismo e atualidades, entre outros. A final presencial está marcada para os dias 24 e 25 de agosto, no campus da Unicamp em Campinas.

O secretário de Educação de Americana, Vinicius Ghizini, elogiou o envolvimento da escola. “A professora e os estudantes estão de parabéns por se engajarem nesta iniciativa. Estamos na torcida para que, independente do resultado, os envolvidos tenham uma excelente vivência durante o processo de preparação para a olimpíada”, disse.

Além de medalhas, os estudantes de escolas públicas com maiores pontuações podem receber bolsas de Iniciação Científica Júnior disponibilizadas pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), com duração de 12 meses.

A olimpíada também faz parte do edital “Vagas Olímpicas” da Unicamp, que permite aos participantes concorrerem a duas vagas no curso de graduação em História da Unicamp, sem a necessidade de fazer o vestibular, de acordo com seu desempenho.