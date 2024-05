Câmara de Sumaré agora tem podcast no Spotify

A Divisão de Comunicação Institucional e Cerimonial da Câmara Municipal de Sumaré lançou, nesta sexta-feira (19), o podcast oficial do Legislativo sumareense. O canal no Spotify – serviço de streaming de áudio mais popular do mundo – é mais uma forma de a Câmara divulgar suas informações para o cidadão. A novidade é uma parceria entre os setores de comunicação e de sonoplastia, e conta com apoio da Presidência da Casa.

Os dois primeiros áudios disponíveis na plataforma integram o programa “Resumo semanal”, que traz notícias sobre as sessões ordinárias, projetos de lei e eventos do Legislativo. O resumo vai ao ar toda sexta-feira, com apresentação e produção de Natasha Zapata, Guilherme Arêas e Juan Gomes, profissionais da equipe de comunicação da Câmara. A captação e edição de áudio é dos auxiliares de sonoplastia Rafael Rodrigues e Netanias de Mesquita Sacramento.

“A presidência apoia qualquer iniciativa que tenha como objetivo o aprimoramento da comunicação pública com os cidadãos de Sumaré. O podcast é mais uma forma de fazer chegar à população o trabalho que vem sendo realizado pelos vereadores. Temos o dever de prestar contas à sociedade e seguiremos fazendo isso das mais variadas formas possíveis” afirma o presidente da Câmara, vereador Hélio Silva (Cidadania).

Para acessar o podcast no Spotify, basta acessar o endereço https://open.spotify.com/show/6tk2MAFlNGZVxmjQw7PYYJ. Você também pode baixar o aplicativo do Spotify no seu dispositivo (celular, tablet ou computador) e pesquisar por “Câmara Municipal de Sumaré”. O podcast está disponível ainda na página inicial do site da Câmara (www.camarasumare.sp.gov.br).

