O presidente da Câmara de Santa Bárbara Paulo Monaro acredita

que o corpo a corpo vai ter peso maior na campanha eleitoral deste ano. Ele respondeu questionamentos do NM com relação a redes sociais e o modelo que acredita ser o mais importante para as eleições de outubro.

“Sem o COVID acredito que a presença do candidato na rua vai ser o diferencial”, disse Monaro ao NM. Ele se filiou ao PSD este ano para buscar uma nova vaga na Câmara ano que vem.

FACEBOOK E INSTAGRAM– Com relação às redes sociais, ele disse que hoje prefere usar e trabalhar com facebook e instagram. PM é um dos vereadores que ainda aposta no facebook. Mas não deixa de marcar presença no insta.

Suas postagens hoje são ‘turbinadas’ por ‘colabs’ com o pré-candidato do PSD a prefeito Eliel Miranda e pelo ‘marqueteiro’ do grupo.

