Os atletas de Americana conquistaram cinco medalhas (quatro de prata e uma de ouro) nos 25º JOMI (Jogos Estaduais da Melhor Idade), que aconteceram de 29 de abril a 03 de maio, na cidade de Itapira.

Atayde Meneghel levou duas medalhas de prata na natação, nas categorias crown e costas; no dominó feminino, Maria Aparecida Henrique e Maria Aparecida Barros ficaram em segundo lugar; e Marlene Oliveira conquistou medalha de ouro na dama. Na classificação geral, Americana ficou na 10ª colocação entre as 32 cidades participantes.

“Tivemos o apoio de todos, e os atletas foram bem recebidos e fizeram uma excelente campanha na competição”, afirmou a coordenadora e chefe de delegação, Andrea Piscitelli.

Americana foi representada por 47 atletas, que disputaram as modalidades de atletismo, bocha, buraco, dama, dança de salão, dominó, malha, natação, tênis, tênis de mesa, truco e vôlei adaptado.

O JOMI é organizado pelo Governo do Estado de São Paulo, em parceria com as prefeituras, com o objetivo de valorizar e estimular a prática esportiva, promover a saúde e bem-estar, além de resgatar a autoestima para melhor convívio social de idosos dos municípios do Estado de São Paulo.

O JOMI é o novo nome do antigo JORI (Jogos Regionais do Idoso), com 23 edições. Em 2022, a competição foi realizada na cidade de Casa Branca e Americana conquistou quatro medalhas.

“A Secretaria de Esportes de Americana incentiva a prática de diversas modalidades e mantém atividades para a terceira idade nos bairros Cidade Jardim, São Vito, Nova Americana, Jardim São Pedro, Jardim Ipiranga, Jardim da Paz, Guanabara, Cariobinha e São Roque”, explicou o secretário de Esportes, Marcio Henrique Leal.

A atividade física nessa faixa etária promove vários benefícios, como prevenção e diminuição de problemas cardiovasculares; auxílio no controle da diabetes e artrite, entre outras doenças; fortalecimento muscular; manutenção da densidade óssea; bem-estar físico e mental e melhora do equilíbrio e da coordenação motora.