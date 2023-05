O principal suspeito de ter sido o mandante do assassinato do policial do 10º Baep, Leandro da Silva Barbosa, de 38 anos, morreu em um confronto com a corporação na noite desta sexta-feira, no bairro Santa Rita.

O homem levou 4 tiros e foi encaminhado ao Pronto Socorro Afonso Ramos, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações de pessoas que estavam no local, o homem pertencia a uma facção criminosa e houve muito barulho de tiros. Sete viaturas do Baep estavam no local.

MORTE DO POLICIAL. Leandro foi morto na manhã desta sexta-feira no bairro Parque do Lago. Segundo o Boletim de Ocorrência, o policial foi até o bairro, no condomínio Amoreiras, negociar uma moto, momento em que levou dois tiros. Os atiradores fugiram em um Fiat Uno. Após os disparos, a polícia recebeu a informação de que a dupla e um terceiro envolvido estariam no Romano. No local, os agentes encontraram o carro e em seguida, o trio.

Siga o Novo Momento no Instagram @novomomento