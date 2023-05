Polícia prende 3 envolvidos no assassinato do policial do Baep

Três criminosos envolvidos no assassinato do cabo Leandro da Silva Barbosa, de 38 anos, foram presos pela polícia. O crime aconteceu na região do bairro Parque do Lago, em Santa Bárbara d’Oeste, na manhã desta sexta-feira. O suspeitos foram detidos no Conjunto Habitacional Roberto Romano, na tarde desta sexta.

Segundo o Boletim de Ocorrência, Leandro foi até o bairro, no condomínio Amoreiras, negociar uma moto, momento em que levou dois tiros. Os atiradores fugiram em um Fiat Uno. Após os disparos, a polícia recebeu a informação de que a dupla e um terceiro envolvido estariam no Romano. No local, os agentes encontraram o carro, em seguida, o trio.

Ainda segundo o BO, dois deles confessaram o crime. Já o terceiro afirmou que não tem envolvimento.

Leandro morava em Americana e deixa esposa e uma filha de dois anos. Ainda não há informações sobre o velório.

Com informações Policial Padrão

