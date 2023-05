Espaço ao ar livre, área kids com monitor e ambiente típico de fazenda: assim é a Fazenda Churrascada, que já conta com unidades em São Paulo (SP), Brasília (DF) e Curitiba (PR) e chega ao interior paulista no dia 17 de maio.

Fundada em agosto de 2020 na cidade São Paulo pelos empresários Pierre Grego, Caio Nardi, Diego Gallardo, Felipe Aversa e Gabriel Carvalho, a marca vem expandindo seus negócios. “Campinas tem tudo a ver com nosso público, pois muitos clientes da capital saem do interior para viver a experiência da Fazenda Churrascada”, explica a sócia-operadora, Ana Figueiredo.

A especialidade da casa, claro, é churrasco defumado e churrasco na parrilla. O cardápio também oferece entrada, prato principal, sobremesa, drinks, bebidas não alcoólicas e menu kids.

Apelidada de Disney do Churrasco por seus próprios fundadores, a Fazenda Churrascada tem cardápio assinado pela consultora e churrasqueira, Paula Labaki. Ao entrar no espaço o cliente logo se depara com uma boutique com itens à venda, como por exemplo, tábua de carne, boné, carteira e avental. Além disso, também há um açougue no local que serve tanto para take-away quanto viver a experiência de consumo no local.

O menu conta com receitas exclusivas e cortes tradicionais – para começar, as sugestões são: bolinho de costela defumada, queijo coalho com compota de maçã verde e jalapeño ou empanadas feitas na casa. Entre os defumados estão o brisket e a costelinha BBQ. Na parrilla, suculento chorizo e picanha fatiada fazem sucesso no cardápio. A tradicional costela fogo de chão é a queridinha dos amantes de churrasco e é servida aos sábados e domingos.

Nos acompanhamentos, a salada coleslaw de couve, arroz de costela, provolone, milho grelhado com aioli, arroz biro biro e mac and cheese com crocante de pururuca enchem os olhos.

O cliente ainda pode levar seu pet, desde que esteja na coleira. A casa conta com área externa climatizada, salão interno, espaço reservado para eventos, além de uma agenda de apresentações musicais semanais.