Drogas é o tema social mais pesquisado pelos brasileiros em 2024, seguido de Saúde Mental e Saúde Pública

A Semrush, plataforma de marketing digital especializada em visibilidade online, divulgou um estudo que revela os temas sociais que estão no topo das preocupações dos brasileiros em 2024: o Annual Global Issues Index. A pesquisa, que analisou a média mensal das buscas feitas no país entre janeiro e junho deste ano, aponta que termos relacionados às Drogas assumiram firmemente o primeiro lugar, com uma média de 1.4 milhão de pesquisas, consolidando essa questão como a principal preocupação do país, assim como no ano anterior.

A Saúde Mental também ganhou destaque, ocupando a segunda posição, a mesma do último ano, com uma média de 1 milhão de pesquisas por mês. De acordo com um relatório do Global Mind Project, que divulga dados anuais sobre o bem-estar , mais de um terço da população mundial está buscando ajuda para lidar com ansiedade e depressão, evidenciando os desafios sociais persistentes. Logo na sequência, a Saúde Pública, está na terceira posição, uma acima do último ano, com uma média de 900 mil buscas mensais.

Outros temas, como Educação, Sustentabilidade e Privacidade, também estão entre os dez principais problemas pesquisados, demonstrando a diversidade de preocupações da população.

A lista completa dos problemas sociais mais pesquisados pelos brasileiros em 2024, a partir da média mensal, é a seguinte:

Guerra contra as drogas – 1.408.548 Saúde Mental – 1.082.933 Saúde Pública – 901.892 Educação – 765.638 Sustentabilidade – 664.518 Privacidade – 496.475 Poluição – 411.728 Racismo – 396.303 Desemprego – 394.957 Energia – 265.767

Para Erich Casagrande, Líder de Marketing da Semrush BR, a comparação com os anos anteriores permite uma análise profunda de como os acontecimentos moldam as preocupações da população: “Em 2022, por exemplo, durante a disputa presidencial, a Desinformação estava no topo das buscas. Já em 2020 e 2021, quando enfrentávamos a pandemia, a Saúde Pública liderava as preocupações. Agora, em 2024, vemos um deslocamento de foco para problemas mais estruturais e contínuos”.

Ele ainda complementa: “Enquanto temas como Poluição e Sustentabilidade ocupam as 4ª e 5ª posições globalmente, no Brasil, eles aparecem em 5º e 7º lugar. Essa diferença pode estar diretamente relacionada aos incêndios e problemas ambientais que o país enfrenta atualmente. Se essa tendência continuar, é provável que na próxima pesquisa em 2025 esses tópicos ganhem ainda mais relevância. Esse padrão já foi observado em outras regiões do mundo, onde temperaturas extremas e desastres ambientais aumentaram significativamente a preocupação com essas questões nos últimos anos”.

Em comparação com o ano passado, a Sustentabilidade caiu duas posições, cerca de 40.48%, agora ocupando o quinto lugar, enquanto o Racismo recuou uma posição, 17.46%, ficando em oitavo. Essas alterações refletem a evolução das prioridades e preocupações da população brasileira, oferecendo uma perspectiva interessante sobre como a sociedade ajusta seu foco em resposta a eventos e tendências emergentes.

Sobre o estudo:

O estudo global da Semrush, que compila os 10 problemas sociais mais pesquisados em 35 países, utiliza uma análise detalhada dos volumes de pesquisa para calcular uma pontuação agregada para cada problema. Essa abordagem permite não apenas entender as preocupações de uma nação, mas também comparar essas prioridades em escala global.

