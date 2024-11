São Roque leva o Gigantão 2024 em cima do Cidade Jardim

O São Roque é o grande campeão do Gigantão 2024, torneio organizado pela Secretaria de Esportes da Prefeitura de Americana. A equipe conquistou a taça da 1ª divisão ao derrotar o Cidade Jardim, por 3 a 1, na tarde deste sábado (9), em decisão disputada no estádio Décio Vitta. Em toda a história do futebol amador do município, este foi o segundo título do São Roque na principal divisão.

O resultado que garantiu a taça para o time aurinegro começou a ser construído ainda no primeiro tempo. Braian e Pavanelli, em chutes de fora da área, marcaram os dois primeiros gols.

Leia + Sobre todos os Esportes

No início da segunda etapa, Erick fez o terceiro e ampliou a vantagem do São Roque. O Cidade Jardim logo respondeu com Diego Jussani, mas a reação parou por aí.

O prefeito Chico Sardelli e o vice-prefeito Odir Demarchi acompanharam a decisão do Gigantão 2024 no Décio Vitta, acompanhados do secretário de Esportes, Marcio Leal, e do vereador Lucas Leoncine.

“Uma alegria enorme participar da conclusão de mais uma temporada de sucesso do Gigantão. A retomada desse torneio tão tradicional foi uma das primeiras e mais importantes iniciativas do Esporte na nossa gestão e conta com o nosso prestígio permanente. Parabéns ao São Roque pelo título e ao Cidade Jardim pela grande campanha. Curtam muito esse momento e voltem ainda mais fortes em 2025, assim como todas as equipes participantes”, disse o prefeito Chico.

Parabéns ao São Roque

“Uma das grandes decisões que o nosso futebol amador já viu, sem dúvida. Parabéns ao São Roque e ao Cidade Jardim por tanto empenho, às torcidas pela linda festa e à Secretaria de Esportes pela organização de primeira”, celebrou o vice-prefeito Odir.

O São Roque conquistou o título de forma invicta. Na primeira fase, ficou em primeiro lugar do Grupo D, com três vitórias em três jogos. Nas oitavas de final, passou pelo Zanaga por W.O., superou o Cantareira nas quartas por 1 a 0 e venceu na semifinal o Unidos Mathiensen por 3 a 0, antes de superar o Cidade Jardim na final.

“Priorizamos a boa organização desde o início, como sempre pedem o prefeito Chico e o vice Odir. Cidade Jardim e São Roque simbolizaram todo o esforço que colocamos em mais uma edição do Gigantão, representando cada equipe que fez parte dessa temporada. Uma satisfação enorme ver uma decisão desse nível e a presença do público no Décio Vitta, coroando o término dessa temporada em grande estilo”, destacou o secretário de Esportes, Marcio Leal.

No gramado, outra atração, além da disputa pelo título, foi a condução da partida no apito. O duelo teve como árbitro Marcelo de Lima Henrique, membro do quadro da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) e ex-integrante do quadro da FIFA (Federação Internacional de Futebol).

A final do Gigantão 2024 também teve entrada solidária, com a doação de leite para o Fundo Social de Solidariedade. Os itens serão destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social cadastradas no município e atendidas pelo órgão.

2ª e 3ª divisão

A final da 2ª divisão do Gigantão será disputada neste domingo (10), às 9h, entre Liverpool e Lions Athletic Club. O confronto acontece no campo do Unidos da Cordenonsi. Na segunda-feira (11), São Paulo Lírios e Unidos da Norte decidem a 3ª divisão, às 19h, no campo do Centro Cívico.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP