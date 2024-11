Famosas usam aliados naturais no skincare

Em busca de uma rotina de beleza mais saudável e sustentável, algumas famosas celebridades já mostraram em suas redes sociais que também utilizam ingredientes naturais para manter a pele radiante e bem cuidada. Optando por alternativas acessíveis e menos agressivas, elas também adotam produtos como aloe vera e água de arroz em suas rotinas de skincare.

Bruna Marquezine e Anitta são adeptas da argila vermelha e confirmam sua eficácia e ação, como antiaging, clareadora, firmadora e hidratante. Isabella Fiorentino disse que seu segredo para reforçar a hidratação da pele foi a máscara de babosa. Sheila Mello também revelou que usa a água de arroz em seus cuidados com a beleza.

Para quem deseja seguir os passos das famosas com ingredientes naturais, a esteticista dermaticista Patrícia Elias, com mais de 7,5 milhões de seguidores no seu canal de beleza no YouTube, ensina algumas receitas eficazes.



“O tratamento de melasma, por exemplo, tem ganhado alternativas acessíveis e naturais, envolvendo ingredientes caseiros que, ao longo do tempo, podem reduzir a intensidade das manchas. Uma opção é o uso da água de arroz diariamente. Ao preparar a água de arroz é possível utilizá-la por uma semana dia e noite”, explica a especialista em tratamento de melasma.

Famosas em ação

O efeito pode ser potencializado ao combinar também outros ingredientes naturais. “De noite, antes de dormir, depois de aplicar a água de arroz e a pele estiver quase seca, eu indico passar aloe vera com três gotas de óleo de rosa mosqueta que contribuem para a regeneração da pele e o clareamento do melasma”, enfatiza Patrícia.

Já a argila branca, utilizada duas vezes por semana, também com aloe vera, complementa o processo, permanecendo por 30 minutos na pele para potencializar a ação de clareamento.

Para manchas senis, a esteticista sugere a água de arroz fermentada. Com efeito controlador de oleosidade, o ácido kójico liberado após dois dias de repouso do arroz combate o escurecimento da pele e proporciona um efeito mais seco. “Sugiro um complemento com óleo de jojoba, rico em ceramidas e conhecido por promover regeneração e clareamento das manchas. À noite, pode aplicar a casca de batata sobre as manchas, um ingrediente adicional para potencializar os resultados. Durante o dia, o uso de protetor solar e a reaplicação da água de arroz ajudam a proteger a pele e intensificar o tratamento”, acrescenta.

Já a melanose solar, mais comum em áreas expostas ao sol, exige um cuidado mais intenso com a esfoliação. A farinha de arroz é indicada para remover células mortas, enquanto o óleo de coco e o aloe vera auxiliam na regeneração e hidratação da pele após o processo esfoliante. “A renovação celular é fundamental para reduzir a pigmentação acumulada pela exposição solar”, explica Patrícia.

As sardas, ou efélides, podem ser tratadas com um peeling caseiro, utilizando ácido málico do vinagre de maçã e ácido salicílico da aspirina. Segundo a esteticista, ambos promovem renovação celular e têm ação antibacteriana e anti-inflamatória. Após a aplicação com gaze, é recomendado o uso de óleo de rosa mosqueta para finalizar o tratamento. Patrícia acrescenta: “Uma pasta com tapioca e leite ajuda a tratar as manchas, lembrando que esses procedimentos caseiros exigem paciência e cuidado, pois não existe mágica”.

Para cada tipo de mancha, essas soluções naturais podem ser integradas a uma rotina de cuidados contínuos, respeitando os intervalos recomendados e sempre com o uso de proteção solar durante o dia.

“Essas rotinas naturais adotadas até por celebridades mostram que, com ingredientes simples e acessíveis, também é possível manter a pele bem cuidada, saudável e cheia de vitalidade”, finaliza a especialista.