Dupla armada ataca farmácia em Americana

Uma dupla armada atacou uma farmácia em Americana esta terça-feira. O caso aconteceu no bairro Jardim Boer II. Os assaltantes levaram dinheiro e celulares do caixa do comércio.

O ataque aconteceu por volta das 11h30 e foi registrado na rua da Prosperidade.

A dupla rendeu o farmacêutico

A ação demorou pouco mais de 10 minutos e os bandidos fugiram levando cerca de R$ 200 do caixa e dois celulares.

Segundo relato da vítima à polícia, ao sair a dupla disse que jogaria os aparelhos em alguma rua nas proximidades.

Os celulares foram encontrados em um terreno baldio pouco depois do crime, mas os ladrões não foram localizados.

