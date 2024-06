ACIAS Sumaré reúne empresários da região para networking

A ACIAS (Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Sumaré) reuniu na manhã desta terça-feira, 25/6, aproximadamente 60 empresários no evento mensal do grupo de networking ACIAS ION. O encontro foi realizado no Cotton Eventos.

A reunião presencial do grupo de networking contou com a participação de empresários de Sumaré e de cidades da região. Eles participaram das rodadas de negócios, trocaram contatos e divulgaram seus produtos e serviços.

Além da conexão com empresários de vários segmentos, nos encontros presenciais do grupo de networking ACIAS ION os participantes têm a chance de fazer negócios.

Foi o que já aconteceu com o empresário Rogério Pedreschi, da Megasom. “Em uma das rodadas, tive a chance de falar da minha empresa, apresentar o meu negócio e um dos participantes se interessou por um serviço e eu fechei negócio”, comentou.

Além do networking, o evento presencial do grupo ACIAS ION também promove uma palestra, sempre com um convidado diferente, que aborda temas de interesse dos empreendedores. Nesta terça-feira, o palestrante, empresário e consultor Washington Ribeiro falou sobre as dificuldades de contratar mão de obra. “A pandemia mudou as formas de trabalho e muitas pessoas não querem mais trabalhar de forma presencial. Temos oportunidades, mas pouca gente disponível. Aí entra a busca por talentos”, enfatizou.

Além de expor as principais dificuldades enfrentadas por gestores na hora da contratação, Washington Ribeiro citou várias dicas práticas para contratar e reter talentos, como planejar o processo de contratação, investir em comunicação na empresa e oferecer benefícios não financeiros.

Durante o evento, foi realizado também o sorteio de seis exemplares do livro “O Poder das Conexões”, que será lançado na próxima quinta-feira, 27/6. O livro reúne diferentes coautores, entre eles seis integrantes do grupo ACIAS ION, que abordam diferentes aspectos da importância do networking.

O próximo evento presencial do grupo de networking da ACIAS ION já tem data marcada. Será realizado no dia 30 de julho, a partir das 7h30, no Cotton Eventos. O encontro é aberto a empresários, comerciantes e profissionais liberais interessados em ampliar conexões e conhecer novas empresas.

Semanalmente, o grupo ACIAS ION se reúne às terças-feiras, das 7h30 às 8h45, de forma virtual.

