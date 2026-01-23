Motorista de aplicativo foi rendido, amarrado e agredido em Americana, mas conseguiu fugir de mata

Dois jovens de 21 anos foram presos na noite desta quarta-feira (21) em Nova Odessa após roubar o carro de um motorista de aplicativo em Americana. A dupla chamou uma corrida e rendeu a vítima na Avenida Nicolau João Abdalla. Em seguida, levou o homem de 40 anos até uma mata, onde o amarrou e agrediu, fugindo com telefone celular e automóvel.

De acordo com o boletim de ocorrência, por volta das 18h o motorista se dirigiu ao local indicado pelo aplicativo para a corrida. Mas ao chegar, os dois jovens entraram no veículo e, sob ameaça com uma faca, obrigaram a vítima a mudar de lugar, com um dos criminosos assumindo a direção o carro.

Na sequência, o motorista teve braços e pernas amarrados, sendo levado até uma área de mata, onde sofreu agressões com socos e chutes. A vítima foi deixada pelos criminosos, que fugiram levando o veículo e o celular.

BAEP

Depois de conseguir se soltar, o motorista pediu ajuda à Polícia Militar e foi orientado a registrar a ocorrência na delegacia de Americana. Mais tarde, por volta das 23h, durante patrulhamento pelo Parque Residencial Klavin, em Nova Odessa, policiais militares do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) avistaram um carro marca Ford e modelo Ka trafegando pela Rua Olívio Belinate.

Segundo relato, ao perceberem a aproximação da viatura, os ocupantes tentaram fugir, o que gerou suspeita da polícia e motivou a abordagem policial. No interior do carro, os PMs encontraram uma faca de aproximadamente 25 centímetros. Após consulta do emplacamento, foi constatado que o Ford Ka possuía registro de roubo com cárcere privado, ocorrido horas antes, em Americana.

Diante dos fatos, os dois rapazes foram conduzidos até a Delegacia de Americana. A vítima reconheceu ambos como autores do crime e os acusados permaneceram presos e responderão por roubo e cárcere privado, enquanto o veículo foi devolvido à vítima.