Hortolândia adere ao Sistema Nacional de Emprego

Por meio do sistema, Prefeitura planeja expandir parcerias com empresas locais para aumento da oferta de vagas de emprego

Leia + sobre economia, emprego e mercado

Hortolândia alcança mais uma conquista importante para ampliar a oferta de emprego e aumentar a renda da população. A Prefeitura faz a adesão ao Sistema Nacional de Emprego (SINE), gerido pelo governo federal. O SINE é a plataforma on-line que oferece vários serviços públicos referentes ao mercado de trabalho.

O secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho, Turismo e Inovação, Dimas Corrêa Pádua, destaca que a adesão fortalece as políticas públicas municipais de trabalho, emprego e renda. Além disso, integra a cidade às ações do governo federal.

“A implantação do SINE gera impactos estruturantes, como a redução do tempo de desemprego. O fortalecimento do setor produtivo local, a ampliação da formalização do trabalho, o acesso a dados estratégicos do mercado de trabalho e maior atratividade para novos investimentos”, salienta o secretário.

A adesão ao SINE traz benefícios para a população, que passa a ter acesso local e facilitado a serviços de intermediação de vagas de emprego. Por meio do sistema também é possível solicitar o Seguro-Desemprego. Ainda pelo sistema, a população é encaminhada para atividades de qualificação, e recebe orientação profissional e apoio à recolocação no mercado de trabalho.

Indicadores

O secretário Dimas Corrêa Pádua ressalta ainda que por meio do sistema a Prefeitura tem acesso a indicadores importantes, como número atualizado de trabalhadores cadastrados, número de vagas de emprego captadas junto às empresas locais, taxa de colocação no mercado de trabalho, número de requerimentos de seguro-desemprego, dentre outros dados.

Com a implantação do SINE no município, o secretário explica que a Prefeitura planeja ampliar progressivamente o número de trabalhadores cadastrados no sistema. Outra meta é expandir parcerias com empresas locais para aumentar a oferta de vagas de emprego.

A Prefeitura almeja ainda integrar o sistema às ações de desenvolvimento econômico do município, promover ações contínuas de qualificação profissional alinhadas às demandas do mercado local; reduzir o tempo médio de desemprego no município; e aprimorar continuamente a qualidade do atendimento ao trabalhador.

“A implantação do SINE consolida Hortolândia como município comprometido com políticas públicas estruturadas de trabalho, emprego e renda. A iniciativa fortalece o desenvolvimento econômico, amplia oportunidades para a população e contribui para a construção de um ambiente mais justo, competitivo e socialmente sustentável”, destaca o secretário.

PAT e Feirão

Em paralelo à adesão ao SINE, a Prefeitura tem atuado forte na geração de emprego por meio do PAT (Posto de Atendimento ao Trabalhador). Nesta semana, o órgão divulgou 33 oportunidades de trabalho.

Além disso, o município realizou ações importantes para impulsionar o mercado de trabalho no ano passado. Uma delas foi a 2ª edição do Feirão de Empregos, em outubro. O evento atendeu 2.000 pessoas. Participaram do 2º Feirão 70 empresas, que juntas disponibilizaram 3.000 vagas de emprego.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP