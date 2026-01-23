Equipe Cadeia Para Maus Tratos faz evento de adoção no Americana Shopping

Oportunidade de adotar cães e gatos é neste sábado, dia 24, das 10h às 16h; vacinação e microchipagem gratuitos

Leia Mais notícias da cidade e região

Neste sábado, dia 24, é oportunidade de adotar um pet no Americana Shopping. O evento começa às 10h e vai até as 16h e conta ainda com vacinação antirrábica e microchipagem gratuita.

Se você já tem um pet leve ele para vacinar e microchipar gratuitamente. Se você ainda não tem um pet é a oportunidade de adotar um.

O evento de adoção é realizado pela equipe Cadeia Para Maus Tratos de Americana, em parceria com a feira VegAmor.

Para a ativista da causa animal, Roberta Lima, que faz parte do projeto, o evento é de extrema importância para conscientização sobre adoção e posse responsável de animais. E sobre os cuidados básicos com os animais, vacina e microchip, que é obrigatório por Lei no município de Americana.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NM DO WHATSAPP