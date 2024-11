As vendas no e-commerce entre os dias 1º e 21 de novembro cresceram 14,2% em comparação com igual período do ano passado, de acordo com o Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA). Já as vendas presenciais registraram alta de 3,2% no período. Assim o faturamento total do Varejo subiu 4,9%.

O segmento que mais se destacou foi Drogarias e Farmácias, com crescimento de 11,2%. Na sequência, estão Óticas e Joalherias (+8,5%), Turismo e Transporte (+8,0%), Recreação e Lazer (+6,8%), Supermercados e Hipermercados (+6,2%) e Vestuário (+4,5%). O setor de Móveis, Eletro e Depto apresentou queda no faturamento. A retração foi de 0,6%.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

Considerando apenas as vendas presenciais, todas as regiões brasileiras registraram alta no faturamento: Sul (+6,1%), Norte (+4,4%), Nordeste (+3,1%), Sudeste (+2,5%) e Centro-Oeste (+2,0%).

Entre as unidades federativas, os destaques foram Rio Grande do Sul (+8,7%), Santa Catarina (+8,4%), Rondônia (+7,6%), Rio Grande do Norte (+6,5%) e Rio de Janeiro (+5,0%).

“Houve desempenho positivo nas três primeiras semanas de novembro, principalmente no e-commerce. Uma das hipóteses é de que os consumidores anteciparam as compras entendendo que os lojistas anteciparam as promoções da Black Friday”, afirma Carlos Alves, vice-presidente de Tecnologia e Negócios da Cielo. No ano passado, a Cielo mostrou que o peso das vendas no dia da Black Friday em comparação com o restante do mês de novembro tem caído ano após ano.

SOBRE O ICVA O Índice Cielo do Varejo Ampliado (ICVA) acompanha mensalmente a evolução do varejo brasileiro, de acordo com as vendas realizadas em 18 setores mapeados pela Cielo, desde pequenos lojistas a grandes varejistas. O peso de cada setor no resultado geral do indicador é definido pelo seu desempenho no mês. O ICVA foi desenvolvido pela área de Business Analytics da Cielo com o objetivo de oferecer mensalmente uma fotografia do comércio varejista do país a partir de informações reais. COMO É CALCULADO e-commerce A unidade de Business Analytics da Cielo desenvolveu modelos matemáticos e estatísticos que foram aplicados à base da companhia com o objetivo de isolar os efeitos do comportamento competitivo do mercado de credenciamento – como a variação de market share – e os da substituição de cheque e dinheiro no consumo. Dessa forma, o indicador não reflete somente a atividade do comércio pelo movimento com cartões, mas, sim, a real dinâmica de consumo no ponto de venda. Esse índice não é de forma alguma a prévia dos resultados da Cielo, que é impactado por uma série de outras alavancas, tanto de receitas quanto de custos e despesas.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP