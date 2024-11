Hotéis pet têm alta procura no fim de ano: dicas para tutores

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

Com a chegada das festas de fim de ano, cresce a demanda por hospedagens especializadas para animais de estimação, impulsionada por viagens e compromissos típicos da época. Hotéis pet, que antes eram vistos apenas como uma alternativa prática, passaram a oferecer experiências completas para os animais, incluindo atividades planejadas e cuidados personalizados.

De acordo com uma pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação (Abinpet), a projeção é de um crescimento de 12,1% para o setor em 2024, alcançando um faturamento de R$77 bilhões. Além disso, o Brasil já se consolidou como o terceiro maior mercado pet do mundo, representando 5,54% do faturamento global de US$180,8 bilhões em 2023. A alta procura por hotéis pet no fim de ano reflete essa expansão.

Para André Faim, empresário do setor pet, com negócios centrados no bem-estar animal, co-fundador da Lobbo Hotels e da plataforma de gestão de equipe e treinamentos Trabalhe pra Cachorro, o planejamento é indispensável nessa época. Segundo ele, muitos tutores deixam para última hora a decisão sobre onde hospedar seus pets, o que pode gerar dificuldades. “Além de garantir uma vaga, planejar permite que o tutor conheça o espaço e avalie se ele é adequado para o perfil do animal. Esse cuidado é importante na experiência do pet e na tranquilidade da viagem”, afirma.

Os hotéis pet têm investido em infraestrutura e serviços especializados para atender a diferentes perfis de animais. Esses espaços oferecem desde brinquedotecas e áreas externas amplas até acompanhamento veterinário 24 horas, tranquilizando os tutores. A ideia é proporcionar um ambiente seguro, mas também estimulante, para que os animais hospedados vivam momentos agradáveis.

Outro ponto destacado é a qualificação das equipes. Profissionais treinados são essenciais para lidar com o comportamento e as necessidades de diferentes espécies e raças. André Faim ressalta que o bem-estar dos animais vai além do cuidado básico. “Os pets precisam se sentir confortáveis e acolhidos. Ter uma equipe que entende linguagem corporal e comportamento animal é fundamental para evitar estresse e garantir que eles se sintam em casa”, explica.

Para muitos tutores, o aspecto emocional também é um fator decisivo. Muitos estabelecimentos oferecem a possibilidade de acompanhamento por câmeras, permitindo que o dono veja o animal a qualquer momento. Essa prática tem ganhado popularidade, especialmente entre quem viaja por longos períodos.

Com a alta demanda, muitos hotéis pet recomendam reservas com semanas ou até meses de antecedência. A escolha do local ideal deve considerar critérios como a limpeza do ambiente, a segurança das instalações e a possibilidade de socialização com outros animais.

Além das viagens, as festas de fim de ano trazem um agravante para os pets: os fogos de artifício. Muitos animais sofrem com a audição sensível e podem apresentar sinais de estresse intenso, como tremores, taquicardia e até fugas. Hospedar o pet em um hotel especializado pode ser uma alternativa para proteger o animal desse desconforto, já que os ambientes foram pensados para eles.

André Faim destaca que esse é um ponto que merece atenção. Segundo o empresário, muitos hotéis pet já adaptaram suas instalações para minimizar o impacto dos fogos. “Hotéis pet com isolamento acústico ou áreas internas seguras ajudam a reduzir o impacto do barulho nos animais. Esse cuidado, aliado à presença de uma equipe treinada, pode evitar problemas graves, como ataques de pânico ou tentativas de fuga”, explica.

“Garantir um ambiente planejado e confortável durante as festas ajuda os pets a enfrentar o período com segurança e tranquilidade, oferecendo mais tranquilidade também aos tutores”, finaliza o especialista.

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP