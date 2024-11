O período de Natal começa oficialmente com calendários do Advento, luzes iluminando as ruas, doces nas lojas e filmes de Natal nas plataformas de streaming. Embora o Natal pareça estar chegando cada vez mais cedo, na República Tcheca as pessoas preferem abraçar essa expectativa e aproveitar cada momento.

O início do Advento e as decorações de Natal

A partir do primeiro fim de semana de dezembro, os lares tchecos se enchem do espírito natalino. As decorações do sótão são retiradas da poeira (ou novas são compradas), enchendo as casas de luzes, música e motivos festivos. Todo domingo do Advento, uma nova vela é acesa na coroa de flores, um ritual que culmina em 24 de dezembro.

A atmosfera festiva também se reflete na cozinha: o cheiro de baunilha e canela invade as casas, com as primeiras fornadas de biscoitos e bolos saindo do forno. As bebidas quentes são uma parte essencial da época festiva, como o ponche (punč), feito com água quente, rum e açúcar, e o vinho quente (svařák), feito com vinho tinto, canela, cravo e limão.

Para as crianças, o dia 6 de dezembro é um dia muito aguardado, pois São Nicolau, acompanhado por anjos e demônios, distribui sacolinhas com surpresas. Na República Tcheca, é São Nicolau que visita as crianças em vez do Papai Noel ou dos Três Reis Magos, deixando presentes ou, para aqueles que não se comportaram bem, um saco de carvão. Além disso, no passado, as jovens solteiras costumavam rezar para Santa Bárbara cortando ramos de cerejeira no dia 4 de dezembro: se florescessem antes da véspera de Natal, o casamento estava garantido para o ano.