Numa iniciativa da New York City Tourism + Conventions, organização que promove o turismo na cidade de Nova York, já estão abertas as reservas para a NYC Hotel Week. O programa, válido para hospedagens de 02 de janeiro a 09 de fevereiro de 2025, oferece 25% de desconto na tarifa de quartos na categoria standard em hotéis selecionados.

Com a participação de mais de 120 empreendimentos – incluindo Arlo Williamsburg, The Fifth Avenue Hotel, Lotte New York Palace, Nova York Marriott Marquis, Nova York Hilton, PUBLIC Hotel, Radio Hotel, Renaissance New York Flushing at Tangram, The Renwick Hotel, The Rockaway Hotel, Romer Hell’s Kitchen e Wythe Hotel –, a ação oferece algumas das melhores tarifas do ano para os viajantes. Todos os hotéis já podem ser reservados em nyctourism.com/hotelweek.

“Agora em seu quarto ano, nosso programa NYC Hotel Week disponibiliza algumas das diárias mais vantajosas do ano para viajantes e moradores”, disse a diretora executiva de Marketing e CEO interina da New York City Tourism + Conventions, Nancy Mammana. “Como os níveis de ocupação continuam a subir, o setor hoteleiro nova-iorquino está mais vibrante do que nunca, e a NYC Hotel Week oferece aos visitantes várias maneiras de vivenciá-lo, de hotéis-butique a estadias de luxo, por um valor incrível neste inverno (do Hemisfério Norte)“.

Para conhecer os participantes da NYC Hotel Week, acesse nyctourism.com/hotelweek e pesquise por filtros, incluindo localização por distrito e bairro, com ofertas disponíveis em mais de 30 áreas da cidade.