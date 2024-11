Economia criativa é uma das bandeiras da Feira das Nações de Santa Bárbara 2024

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste selecionou 20 expositores para compor o espaço da Feira de Artesanato. O evento será nos dias 8, 9 e 10 de novembro no Complexo Usina Santa Bárbara. Todas as informações do evento estão disponibilizadas no site (culturasbo.com). Toda a programação é gratuita e voltada para todas as idades.

Serão comercializados produtos em diversas técnicas, como amigurumi, biojoias, biscuit, bordados, carpintaria, como crochê, customização de chinelos, dobradura, entrelaçamentos de pedrarias, epóxi, macramê, pintura criativa, patchwork, costura artística e criativa, entre outros.

Além das atrações principais Jeito Moleque, Michel Teló e Gilsons, a edição contará com mais de 50 atrações de sete expressões artísticas, sendo dança, música, teatro, circo, patrimônio imaterial, cultura popular e artes visuais, experiências gastronômicas de diversos cantos do mundo de 13 instituições sociais do Município e sustentabilidade.

Confira mais detalhes do espaço da Feira de Artesanato:

– Antônio Carlos – jogos, cachepôs, porta objetos em madeira

– Bernardete Camargo – toucas, pintura em tecido, vestidos para bonecas em crochê, suporte para vasos em macramê e lembrancinhas de Santa Bárbara d’Oeste

– Celso Pupin – peças em epóxi, biojoias, porta incenso, mensageiro dos ventos e filtro dos sonhos

– Edma de Souza – acessórios em metal e macramê e filtro dos sonhos

– Fernanda Brasil – velas aromáticas e aromatizadores

– Jhonatan Felix – pintura criativa em bustos de personalidades, personagens, caveiras, animais, chaveiros

– José Emídio – tábua de corte de carne, porta objetos em madeira e chaveiros em resina epóxi

– Julia Wagner – lanternas de fada, casinhas e luminárias em biscuit

– Larissa Rodrigues – acessórios em metal e macramê, terços, chaveiros e chinelos bordados

– Letícia Pelissoni – bonecos em amigurumi

– Maria de Fátima Isler – bonecas de pano e fantoches

– Maria de Nazaré Piedade – acessórios e chaveiros em capim dourado

– Maria Socorro – acessórios em macramê, pedras naturais, couro, recouro e sementes e filtro dos sonhos

– Nilza Catib – panos de prato, tapetes, utilitários de cozinha em crochê, bordado e patchwork

– Paulo Couto – bolsas, capelinha, porta objetos, chaveiros em pedrarias e origami (tsuru)

– Rosely Wagner – gorros, enfeites de natal, sapatinhos de bebê, chaveiros e acessórios em crochê

– Silvaneide Ferreira – turbantes, bandanas, tiaras, scrunchs e laços de cabelo

– Sonha Eli de Paula – bolsas, mochilas, shoulder bag, carteiras, porta objetos

– Suzana Chiquetto – toucas e bonecos em amigurumi

– Tania Amianti – bonecos em amigurumi, macramê decorativo e chaveiros

Evento

A 32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, e da Prefeitura de Santa Bárbara d’Oeste, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, com apresentação do Supermercados São Vicente e apoio da Belchior Decor, Cristiantex, Denso, Limpex, Refrigerantes Esportivo, SOS Telecom, TRBR e Usicomp, media partner da Vox90, com gestão da TG Produção Cultural.

Realizada pela primeira vez em 1983, a Feira das Nações celebra a história de diversas nações e culturas que contribuíram com o desenvolvimento da cidade. Além da gastronomia dos diferentes países cujos povos imigraram para Santa Bárbara d’Oeste, a Feira das Nações também resgatará a cultura dessas nações, reunindo artistas dos mais variados segmentos, como teatro, dança, circo, orquestras, artes visuais e cultura popular, entre outros.

Serviço:

32ª Feira das Nações de Santa Bárbara d’Oeste

Dia 8 de novembro, sexta-feira, a partir das 19 horas

Jeito Moleque

Dia 9 de novembro, sábado, a partir das 16 horas

Michel Teló

Dia 10 de novembro, domingo, a partir das 12 horas

Gilsons

Local: Complexo Usina Santa Bárbara – Rua Aristeo Carlos Pereira, s/nº, Residencial Dona Margarida | Santa Bárbara d’Oeste/SP

Entrada gratuita

Programação completa: culturasbo.com

