Jogador brasileiro entra no top 10 dos mais rápidos do mundo

O lateral brasileiro Dani Bolt registrou uma nova marca na carreira ao atingir a velocidade de 37,63 km/h. O feito, obtido no último domingo (27), na vitória do Torreense diante do Alverca, pela Liga Portugal 2, coloca o atleta entre os 10 jogadores mais rápidos do mundo, na frente de craques como Phil Foden, do Manchester City, e até mesmo do ex-jogador galês Gareth Bale.

Os dados, registrados pelo Departamento de Saúde e Performance do Torreense, indicam que Bolt percorreu 9.482 metros em campo naquele confronto. O jogador efetuou um total de 16 sprints, atingindo uma velocidade máxima semelhante, por exemplo, a de Mbappé, do Real Madrid, que, segundo a empresa australiana Catapult, que fornece os dispositivos que monitoram os atletas, já registrou 37,90 km/h. O mais rápido, de acordo com esse mesmo sistema, é Sven Botman, do Newcastle, com 39,21 km/h.

“A velocidade é uma característica marcante na minha carreira. Procuro sempre aprimorar a parte física para poder atingir a maior velocidade possível nos jogos e ajudar minha equipe a ter bons resultados”, ressaltou Dani Bolt, que foi eleito o Homem do Jogo, com a assistência para o gol da vitória nessa mesma partida.

Daniel Lima de Castro tem 25 anos e ganhou o apelido de Dani Bolt exatamente pela velocidade, em referência ao recordista mundial dos 100m livre, Usain Bolt. Ele começou a carreira nas divisões de base do Fluminense e já passou por clubes como Athletico Paranaense, Vitória e Juventude, antes de chegar ao Torreense. Atualmente, o clube ocupa a 8ª colocação da segunda divisão portuguesa.