Sempre que eles anunciam uma nova turnê, cria-se uma expectativa gigante no mercado, afinal, Edson & Hudson são sinônimo de qualidade técnica e vocal, além dos incontáveis sucessos conquistados em quase três décadas de carreira.

Desta vez os irmãos mudaram a rota, as grandes casas nas capitais brasileiras, e escolheram a cidade de Limeira, no interior de São Paulo, para estrear “Foi Deus”, espetáculo musical protagonizado por eles e que percorrerá os palcos de todo o país em 2024.

O show já tem data marcada para acontecer! Será neste sábado, 23 de março, no Limeira Rodeo Music, festa que carinhosamente convidou Edson & Hudson para assumirem o posto de “embaixadores”.

A escolha por Limeira é carregada de memórias afetivas. Após o pai formar a dupla Pep Pupi no estado de Goiás enquanto ainda eram crianças, migrou com toda a família para a nova cidade. Foi em Limeira onde tudo começou.

“Foi a cidade que nos abraçou, onde vivemos momentos felizes, construímos as nossas famílias, vimos nossos filhos nascerem e crescerem. Temos amigos aqui. É a nossa terra e nada melhor que estrear ‘Foi Deus’ onde tudo começou. Nosso primeiro cachê aqui em Limeira foi uma cesta básica, pois não tínhamos o que comer, apenas a vontade de cantar. Então, receber o convite pra ser o embaixador ao lado do meu irmão em Limeira significa que tudo deu mais que certo pra nós.“, diz Edson.

“Limeira pra nós é sinônimo de amor, acolhimento, lutas, mas também vitórias. Recebemos o título de cidadão limeirense com muito orgulho. Nossas vidas praticamente foram construídas aqui e estrear a nova turnê com um nome tão sugestivo, não tem como ser melhor. Realmente Deus escreveu a nossa história“, conta Hudson.

“Foi Deus” é o nome do mais recente álbum de Edson & Hudson, gravado em maio de 2023, no Espaço Unimed, em São Paulo. O disco, disponível em todas as plataformas de distribuição digital e canal do YouTube, traz 35 faixas e vem recheado de participações especiais. Poucas vezes no mercado fonográfico se viu um projeto tão grandioso e estrelado.

Agora, Edson e Hudson estreiam a nova turnê em Limeira com tudo novo. Um cenário luxuoso, extremamente bonito e tecnológico se funde a dinâmica dos irmãos que irão interpretar os sucessos “Foi Deus”, “Porta-Retrato”, “Azul”, “Ela Encasquetou”, “Vamos Fazer Festa”, “Deixa Eu Te Amar”, “Foi Você Quem Trouxe” e muito mais.

No time das atribuídas ao novo repertório de Edson e Hudson a partir de “Foi Deus” estão “Alô”, “Caso Indefinido” e “Fui Fiel”.

Resgatando as raízes, os irmãos garantem momentos inesquecíveis com “Pagode em Brasília”, “Empreitada Perigosa” e “Chora Viola”, três clássicos de Tião Carreiro e Pardinho.

Os modões, claro, não poderiam ficar de fora. “Telefone Mudo”, “As Andorinhas”, “Ainda Ontem Chorei de Saudade” e a inesquecível “Galopeira”, onde Edson promete um show (com a extensão e afinação) inigualável.

Nos solos, os riffs inconfundíveis da guitarra de Hudson vão revelar o porquê essa mistura do sertanejo com o rock deu tão certo.

“Matheus Calil, meu irmão! É uma honra pra nós sermos os ‘embaixadores’. Estrear a nossa nova turnê em casa é um presente. Será uma noite sem igual. O chão vai tremer e o bicho vai pegar“, encerram.