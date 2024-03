O ex-prefeito Bill reuniu um time grande

de apoiadores esta quarta-feira em Nova Odessa. Bill, agora no PL, escreveu que está animado e que vai sempre buscar o diálogo.

DIÁLOGO É SEMPRE O MELHOR CAMINHO! Com ele, é possível compreender os fatos, somar opiniões, amadurecer as relações e mudar as atitudes. Que noite top!a numa espécie de esquenta para as eleições de outubro.

Leia + sobre política regional

DESAFIOS– O ex-prefeito e ex-tucano deve enfrentar é o ‘racha’ naquele que seria seu grupo preferencial caso o ex-secretário Vanderlei Cocato (Republicanos) mantenha a candidatura.

O time de Cocato ainda levou o campeão de votos para vereador em 2020 Cabo Natal para o Republicanos.

PARTICIPE DO GRUPO DO NOVO MOMENTO NO WHATSAPP