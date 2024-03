Ação do Gaeco mira pátios em Americana e SB

Ação do Gaeco em Americana e Santa Bárbara foi atrás

de organização que usava pátios de veículos e guinchos para transações criminos manhã desta quarta-feira (20).

O time do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado cumpriu mandados de busca e apreensão contra organização criminosa formada por empresários do ramo de pátios de estacionamento e de guinchos.

A operação é resultado de investigação do MPSP iniciada a partir de trabalhos da 1ª Corregedoria Auxiliar da Polícia Civil de São José dos Campos, que identificaram indícios de ajustes entre empresas que participaram do pregão eletrônico em delegacias seccionais daquela região.

Novas evidências angariadas pelo GAECO indicam a atuação de diversas pessoas jurídicas em pregões e formalizações de contratos com órgãos públicos em outras localidades no Estado de São Paulo. As investigações também demonstram que os contratos foram firmados por possíveis “testas de ferro” e não eram cumpridos a contento, havendo informações de desvios de veículos e uma série de dificuldades aos usuários dos serviços.

Em Americana, o alvo foi um pátio de recolhimento de veículos na Chácara Letônia. Para ter acesso aos escritórios foi necessário arrombar as portas, onde foram apreendidos diversos documentos vinculados às empresas.

O gerente do estabelecimento, M.B, compareceu ao local e foram apreendidos dois notebooks, quatro HDs externos, dois gravadores de áudio, oito fitas microcassetes com gravações, três celulares e R$ 64,7 mil em dinheiro.

A Operação Pitágoras busca provas contra os suspeitos que estariam envolvidos em conluio para fraudar procedimentos licitatórios voltados à guarda e remoção de veículos apreendidos pelas delegacias seccionais e por outros órgãos públicos, além de outras práticas criminosas.

Em Santa Bárbara, os promotores com o apoio do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia), apreenderam um celular e documentos na casa de um leiloeiro, identificado como L. F. B., de 57 anos, na Rua Nicolau Furlan, no bairro Residencial Furlan.

Os advogados de defesa do leiloeiro, Gustavo Mayoral e Sérgio Sanchez, disseram que ainda não tiveram acesso à investigação. “Nosso cliente colaborou durante a operação hoje cedo fornecendo todas as informações que lhe foi solicitada e continuará contribuindo com a certeza de que o Poder Judiciário após a devida apreciação, certificará de todas as regularidades jurídicas do mesmo”, informaram por meio de nota.

