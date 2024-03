Conforme o tempo passa, flacidez, manchas, poros abertos, linhas de expressão e rugas finas são sinais da idade que começam a surgir no rosto. Mulheres com mais de 40 anos produzem menos colágeno no corpo, mas por meio de alguns cuidados é possível desacelerar o envelhecimento da pele. A especialista separou alguns cuidados com a pele mais de 40 anos, confira:

Hidratação: escolha um hidratante rico em ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para ajudar a manter a pele hidratada e protegida contra danos ambientais.

Vitaminas: considere a incorporação de tratamentos antienvelhecimento, como retinóides, séruns, vitamina C e péptidos, na sua rotina de cuidados com a pele.

Proteção solar: use protetor solar diariamente, mesmo em dias nublados, para proteger a pele dos danos causados pelos raios UV. Escolha um protetor solar com o maior FPS adequado para o seu tipo de pele e aplique-o generosamente em todas as áreas expostas.

Esfoliação: a esfoliação é o ato de purificação e revitalização da pele, seu uso elimina células mortas e incentiva a regeneração celular, o que resulta em uma produção ampliada de colágeno.

Além de considerar essas dicas, é importante manter hábitos saudáveis como boa alimentação, beber bastante água, evitar o fumo e excesso de bebida alcoólica são formas de prevenir o envelhecimento, além dos cuidados diários com aplicação de produtos na pele.

Adotar essas dicas garante uma desaceleração do envelhecimento, além de assegurar um cuidado com a sua saúde. “É essencial lembrar que qualquer tratamento estético deve ser discutido com um profissional qualificado. Cada pessoa é única, e a escolha do procedimento deve ser baseada em necessidades individuais e a saúde”, explica a dermatologista Fátima Tubini.

Para casos como a flacidez, bons hábitos nem sempre é o suficiente, é necessário recorrer a alguns tratamentos estéticos como bioestimuladores de colágeno. “O propósito desses bioestimuladores é prevenir e tratar a flacidez que já se instalou na pele. Um deles é o Ultramorfer MPT, procedimento que estimula o colágeno de volta na pele. Proteína essa que gradualmente é perdida”, conclui Tubini.