Edu Guedes e Ana Hickmann almoçam no Rancho da Costela, em Santa Bárbara

O casal de famosos Edu Guedes e Ana Hickmann almoçaram na tarde desta quarta-feira (12) – Dia dos Namorados -, na zona rural de Santa Bárbara d’Oeste. Fãs de uma culinária natural e impecável, a dupla escolheu um dos serviços gastronômicos mais agradáveis e tradicionais do município. O estabelecimento registrou o momento e publicou nas redes sociais.

Com uma costela preparada lentamente no calor de 250°C em seu próprio suco e servida quase derretendo, o espaço está no TOP 10 Trip Advisor da região e possui nota 4,7 no Google, com mais de 2 mil avaliações.

Numa arquitetura vernacular inspirada nos anos coloniais e elementos que permeiam nossa história, o Rancho da Costela agora disponibiliza um novo espaço dedicado às reuniões de negócios, workshops, rodada de negócios, clube de empreendedores, entre outros.

O ambiente faz uma viagem ao tempo e traz a oportunidade de uma experiência sensorial fora do perímetro urbano, além de contar com toda qualidade e sabor dos tradicionais pratos da casa.

Recentemente o ex-presidente Jair Bolsonaro escolheu o mesmo restaurante para almoçar após evento no Clube Barbarense para anunciar apoio ao Prefeito Rafael Piovezan (PL).

