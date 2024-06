Bancos de sangue de Americana estarão abertos nesta sexta, Dia Mundial do Doador

Em celebração ao Dia Mundial do Doador de Sangue, comemorado anualmente em 14 de junho, os dois bancos de sangue de Americana estarão abertos à população nesta sexta-feira (14), no período da manhã. As unidades estão localizadas no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi e no Hospital São Francisco.

O objetivo da data é incentivar as pessoas a se tornarem doadoras regulares e conscientizar a população sobre a importância do ato para salvar vidas. O Banco de Sangue do HM funcionará das 8h às 11h30, enquanto no São Francisco o atendimento do Centro de Hematologia será das 7h30 às 12h30.

“Nesse Dia Mundial do Doador, aproveito para agradecer a todos os doadores e, ao mesmo tempo, convocar novos voluntários para esta nobre missão, afinal, esse gesto ajuda a salvar vidas. A doação de sangue é um ato de amor e de solidariedade. Muitas pessoas dependem dessa colaboração para seu restabelecimento, seja por ocasião de uma doença, um acidente ou durante um procedimento cirúrgico”, destaca o secretário de Saúde de Americana, Danilo Carvalho Oliveira.

A enfermeira do HM Josniele Cristina Bidoia observa que os estoques de bolsas de sangue e hemácias da unidade ficaram em situação crítica nas últimas semanas. “Estamos precisando de doações e solicitamos que a população aproveite essa importante data para fazer esse gesto de amor que ajuda a salvar vidas aqui em Americana”, ressalta.

Não é necessário agendamento prévio para realizar a doação. Os doadores são atendidos por ordem de chegada, mediante fornecimento de senhas. Se a capacidade máxima do estoque de sangue for atingida, as pessoas são orientadas a retornar em outra data.

De acordo com o Ministério da Saúde, uma única doação de sangue pode salvar até quatro vidas. “Apenas 1,4% dos brasileiros são doadores regulares de sangue. Essa conta acaba não fechando, especialmente em momentos em que questões virais emergem, como dengue, covid e as gripes anuais. Naturalmente, já existe uma queda significativa neste período. Este ano, tivemos momentos bem complicados nos quais o aumento de casos de dengue exigiu um maior número de transfusões de sangue e, com o acometimento da doença em muitos doadores, baixaram-se os estoques”, relata a diretora do Centro de Hematologia de Americana, Acacira Araújo.

O acesso ao Banco de Sangue do Hospital Municipal é feito pela Avenida da Saúde, 415, Jardim Nossa Senhora de Fátima. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3468-1739 ou pelo WhatsApp (19) 99148-1067. O HM é administrado pela organização social de saúde Santa Casa de Misericórdia de Chavantes (SCMC), por meio de gestão compartilhada com a Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Americana.

Já o Hospital São Francisco fica na Praça Francisco Matarazzo, 60, Vila Galo. O telefone de contato do Centro de Hematologia é o (19) 2514-1555.

Critérios para a doação:

– Não estar em jejum

– Estar bem de saúde

– Não ingerir bebida alcoólica nas últimas 12 horas que antecedem a doação

– Não fumar duas horas antes

– Pesar mais que 50 kg

– Ter idade entre 16 e 69 anos (16 e 17 anos deve comparecer acompanhado do responsável legal)

– Permanecer de repouso no mínimo seis horas na noite anterior da doação

– Evitar o consumo de alimentos gordurosos

– Apresentar documento com foto