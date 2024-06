As praias brasileiras mais instagramáveis são do Nordeste

A Preply, plataforma global de aprendizado de idiomas, realizou uma pesquisa detalhada para identificar as praias brasileiras mais populares no Instagram. Utilizando como referência as mais de 130 praias destacadas no Visitbrasil.com, portal oficial de turismo do Brasil, foram analisadas quantas publicações na rede social estão marcadas usando a hashtag com o nome da praia.

Quer saber quais são os destinos litorâneos mais postados? Será que algum deles está nos seus planos para a próxima viagem? Vamos descobrir juntos!

Top 10 praias mais Instagramáveis do Brasil

Em primeiro lugar no ranking, com mais de 315 mil publicações, encontramos a Praia do Futuro. Logo em seguida, temos a Praia de Iracema, com mais de 223 mil postagens. Isso significa que a cidade de Fortaleza coloca duas de suas praias no topo dos posts no Instagram. Completando o pódio, na terceira posição, está a Praia de Boa Viagem, em Recife. Com a Praia de Pipa na quarta posição, confirma-se que o Nordeste domina em termos de popularidade de suas praias.

Em seguida, vamos para a região Sudeste, com as duas praias mais emblemáticas do Rio de Janeiro, mundialmente famosas. As hashtags #praiadecopacabana e #praiadeipanema aparecem na quinta e sexta posições, respectivamente. A Praia de Ponta Negra, em Natal, a Praia da Joaquina, em Florianópolis, a Praia do Sono, em Paraty, e a Praia do Madeiro, em Tibau do Sul, completam o Top 10 das praias mais populares no Instagram.

#Ipanema vs #Copacabana: Qual é a Favorita no Instagram?

Na análise de hashtags, foram consideradas aquelas que incluíam a palavra #praia. No entanto, algumas praias são tão famosas que se difundem com o nome do bairro onde estão localizadas, como é o caso de Ipanema e Copacabana.

Mesmo ficando em 5º e 6º lugar no ranking , os resultados com as hashtags gerais #ipanema e #copacabana mostram milhões de postagens. Será que existe um claro vencedor entre as duas vizinhas?

Os números revelam que Copacabana lidera em popularidade no Instagram com cerca de 4,7 milhões de postagens na hashtag #copacabana, superando #ipanema, que possui 3,6 milhões. No entanto, a hashtag #ipanemabeach tem mais posts (459 mil) do que #copacabanabeach (350 mil). Por outro lado, em português, #praiadecopacabana (147 mil postagens) supera #praiadeipanema (123 mil).

Talvez Ipanema seja a favorita dos usuários internacionais e Copacabana dos nativos? Parece que o público está realmente dividido. Seja qual for a escolha final, uma coisa é certa: as fotos serão espetaculares.

