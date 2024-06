Levantamento divulgado há poucas horas pelo Instituto Paraná Pesquisas mostra que a corrida eleitoral para a Prefeitura de Santos-SP já tem um cenário mais estabilizado, com a deputada federal Rosana Valle (PL-SP) à frente do atual mandatário, Rogério Santos (Republicanos), e, também, numericamente à frente do deputado federal e ex-prefeito Paulo Alexandre Barbosa (PSDB). No cenário estimulado, a bolsonarista abre 14,1 pontos percentuais de diferença sobre Rogério – 39,9% a 25,8% -, e 0,5 ponto sobre o tucano – 26% a 25,5%.

No recorte espontâneo, quando os eleitores apontam suas preferências sem alternativa de resposta, Rosana lidera o cenário com 10,8% das intenções de voto, seguida do atual mandatário, com 7%, e de Paulo Alexandre, com 6,5%. A vereadora Telma de Souza (PT) aparece com 3,9% da preferência dos santistas.

O estudo do Paraná Pesquisas mostra, ainda, que, em pouco mais de um mês, Rosana abriu quase 2 pontos percentuais de vantagem sobre o atual prefeito. Rogério, por sua vez, recuou 1,3 ponto percentual, no período.

Já em comparação com Paulo Alexandre, a congressista avançou 3 pontos percentuais no recorte mensal, enquanto o tucano retrocedeu 4,3 pontos na preferência dos santistas.

De acordo com Rosana Valle, o levantamento do Paraná Pesquisas consolida o desejo de mudança da população:

“O PL tem um projeto estruturado para o desenvolvimento de Santos, que inclui uma gestão eficiente, o enfrentamento de problemas crônicos na Saúde, na Segurança Pública e na Mobilidade Urbana. Fico honrada pela lembrança dos eleitores que acreditam em meu trabalho, que é pautado por um mandato transparente, austero e de braços dados com a realidade e as necessidades dos santistas”, argumenta a pré-candidata a prefeita pelo PL.

Apoio

O Paraná Pesquisas também questionou os santistas sobre o impacto dos apoios dos pré-candidatos à Prefeitura. Um total de 67,7% afirmou que votaria na indicação do governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), enquanto 50% dos entrevistados optaria pelo nome apoiado pelo ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL).

Presidente da Executiva Estadual do PL Mulher de São Paulo, Rosana conta com o aval de Bolsonaro, que já sinalizou, inclusive, publicamente, que Tarcísio deve integrar o grupo político de apoio à pré-candidatura de Rosana, em Santos:

“Estamos confiantes que o governador Tarcísio (Gomes de Freitas) venha somar ao nosso projeto. Com isso, daremos continuidade a uma parceria que já vem dando certo. Como deputada federal, consegui com o Estado milhões em recursos para a Saúde, para a Infraestrutura e para o combate ao crime organizado em Santos e região. Essa parceria tem de continuar”, reitera a bolsonarista.

Metodologia

O levantamento do Instituto Paraná foi realizado de forma presencial, entre os dias 7 e 12 de junho. O grau de confiança da pesquisa é de 95% e a margem de erro é de 3,5 pontos para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n° SP-07772/2024.