Eleições 2024: Greenpeace quer crise climática no centro do debate

Greenpeace- A crise climática causa impacto em diversos aspectos da vida dos brasileiros: educação, emprego, alimentação, moradia, segurança pública e saúde. Essa é a mensagem principal da campanha Confirma pelo Clima, do Greenpeace Brasil, que orienta a população sobre a importância do papel de prefeitos e vereadores na construção de políticas públicas efetivas para enfrentar os desafios climáticos.

Em meio à onda de calor extremo que assola o país, com recordes históricos de estiagem na Amazônia, fumaças tóxicas de queimadas tomando os céus das cidades de Norte a Sul, a população das cinco regiões brasileiras vem sentindo os impactos das mudanças climáticas em suas vidas. Por meio de redes sociais e ações em campo em diferentes capitais brasileiras, a equipe do Greenpeace Brasil vai levar aos eleitores informações que mostram a urgência da pauta ambiental, principalmente no momento em que as gestões municipais devem ser escolhidas nas urnas.

Os conteúdos produzidos pelo Greenpeace ajudam a população a entender, de forma clara e direta, o papel dos cargos de prefeito e vereador, destacando a participação das pessoas eleitas na decisão de como o dinheiro público será usado.

A campanha incentiva que os eleitores fiquem a par dos projetos e propostas dos candidatos e considerem como a questão climática aparece nos planos de governo.

“É importante sempre reforçar a responsabilidade que prefeitos e vereadores exercem na gestão do município, principalmente na proteção do meio ambiente e da vida da população, diante dos inúmeros eventos climáticos extremos que vêm acontecendo nos últimos anos”, afirma Rodrigo Jesus, porta-voz do Greenpeace Brasil.

“A campanha Confirma Pelo Clima é uma forma de alertar a população para a necessidade da escolha de candidatos que estejam comprometidos com a pauta climática e, também, elucidar a importância do poder do voto para o exercício da cidadania e democracia. O debate público e a proposta dos candidatos precisam estar alinhados com as necessidades e demandas dos territórios e das pessoas, precisamos cobrar por políticas públicas municipais que de fato transformem a realidade nas cidades, que hoje respiram fumaça”, completa.

Confirma Pelo Clima alerta para a falta de preparo das cidades para enfrentar as consequências das mudanças climáticas, principalmente nos lugares onde vivem pessoas mais vulnerabilizadas, como as populações negras, periféricas, crianças e idosos.

Direitos fundamentais, como educação, saúde, lazer e segurança estão comprometidos para uma parcela enorme da população com a intensidade das enchentes, secas, estiagens, ondas de calor, ciclones e vendavais. Precisamos de candidaturas no executivo e no legislativo municipal que promovam a participação popular e implementem planos municipais de adaptação, planos municipais de redução de risco a desastre e planos municipais de proteção e defesa civil para enfrentar os impactos da emergência climática, protegendo a vida e o bem estar das pessoas.

Sobre o Greenpeace Brasil

O Greenpeace Brasil é uma organização ativista ambiental sem fins lucrativos, que atua desde 1992 na defesa do meio ambiente. Ao lado de todas as pessoas que buscam um mundo mais verde, justo e pacífico, a organização atua há mais de 30 anos pela defesa do meio ambiente denunciando e confrontando governos, empresas e projetos que incentivam a destruição das florestas.

