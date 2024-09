Embalagem vendida nos supermercados com uso de inteligência artificial? Já temos. A Amicci, solução para produtos de marca própria, lança uma nova ferramenta de inteligência artificial voltada para o segmento de private label. A plataforma permite a criação de briefings de embalagens para itens de marca própria utilizando tecnologia generativa.

A ferramenta, chamada de “Branding Intelligence Amicci” (BIA), será apresentada durante o PL Connection 2024, evento que acontece de forma concomitante ao Latam Retail Show, entre os dias 17 e 19 de setembro no Expo Center Norte, em São Paulo. Nesta edição, são esperados mais de 100 expositores, além de marcas como Carrefour, Grupo Pão de Açúcar, Cobasi, Petz, Lopes Supermercados, Droga Raia, entre outras.

Além de auxiliar o varejista a criar modelos personalizados, a IA generativa pode oferecer dados essenciais para o setor de marca própria, como parâmetros regulatórios e informações pertinentes sobre o produto. “Nossa solução possibilita a geração de layouts, facilitando a produção, e oferece segurança e conformidade com a legislação brasileira. Todas essas informações, a IA será capaz de providenciar, o que pode reverberar até em economia na produção de embalagens para o setor private label”, explica Antônio Sá, sócio-fundador da Amicci.

Leia + sobre Tecnologia, ciência e celulares

O gerador de briefing de embalagens criado pela Amicci entende os principais frames do produto e o público a que se destina. Com dados fornecidos pelo varejista, a ferramenta pode pesquisar tendências e criar modelos exclusivos para marcas próprias de setores como alimentos, bebidas, higiene pessoal, entre outros. Ela ainda permite a troca de informações entre a indústria e o varejista, e é alimentada com dados do mercado compilados pela Amicci nos últimos anos.

“O uso da nossa IA generativa acelera em até 75% a produção de uma embalagem para marca própria, economizando tempo entre o desenvolvimento do layout até a finalização do produto. Depois de alimentada com dados sobre o varejista, ela desenvolve um sistema de aprovação das embalagens, oferecendo comentários e até críticas em busca de aprimorar os frames dos projetos. A plataforma usa IA em diversos processos e insights desde sua criação, auxiliando o lançamento e gestão de produtos com em todas as etapas ”, destaca Antônio Sá.

Entre as novidades desta edição do PL Connection, está o Prêmio Excelência em Marca Própria 2024, que visa reconhecer iniciativas no segmento de private label apresentadas por varejistas, empresas de serviço e indústrias inscritas no evento. Uma das categorias em disputa é a de Melhor Design de Embalagem.

PL Connection 2024 Supermercados

Dia: 17 a 19 de setembro de 2024

Horário: das 10h às 20h nos dois primeiros dias; no terceiro dia, das 10h às 18h.

Local: Expo Center Norte (Pavilhão azul) – Rua José Bernardo Pinto, 333 – Vila Guilherme, São Paulo (SP).

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP