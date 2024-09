Eleições 2024: Dicas para reduzir a ansiedade eleitoral nas redes sociais

Eleições- Rotineiramente, já é desafiador lidar com os algoritmos, as notícias – verdadeiras e falsas – e o crescimento da inteligência artificial, disponíveis nas pontas dos dedos por meio das redes sociais. Com a aproximação das eleições municipais, no entanto, esse desafio pode assumir novas proporções.

Segundo Rafael Terra, especialista em tendências digitais e autor do livro Bem-Estar Digital (DVS Editora), a polarização política e o uso intenso das plataformas digitais podem apresentar um risco à saúde mental. Por isso, ele compartilha estas 10 dicas práticas e profundas para enfrentar o que é conhecido como ansiedade eleitoral, e ajudar a reduzir o caos emocional gerado principalmente pelas redes sociais durante as eleições de 2024.

1. Limite o tempo de exposição a conteúdos políticos

Defina horários específicos para acessar conteúdo eleitoral e evite a sobrecarga de informações. Um estudo da American Psychological Association (APA) revelou que 56% das pessoas experimentam estresse devido ao consumo constante de notícias. Crie uma “dieta de notícias”, limitando a frequência e escolhendo fontes confiáveis.

2. Curadoria do feed: crie espaços virtuais seguros

Use as ferramentas das redes sociais, como o botão “silenciar” ou “deixar de seguir”, para evitar discussões desgastantes. Isso não é se isolar, mas sim filtrar interações que provocam reações emocionais intensas. Estudos indicam que essas pequenas ações podem melhorar o bem-estar, diminuindo estímulos que provocam ansiedade.

3. Pratique a Respiração Consciente antes de interagir

A ansiedade nas redes sociais é frequentemente desencadeada por reações impulsivas. Antes de comentar, responder ou compartilhar qualquer conteúdo político, pare por 10 segundos e pratique uma respiração profunda. Isso ativa o sistema nervoso parassimpático, que ajuda a acalmar o corpo e a mente. O simples ato de respirar conscientemente pode evitar reações exageradas e reduzir o estresse imediato.

4. Adote o “Padrão de Resposta Diferida”

Em tempos de tensão política, responder imediatamente pode aumentar os níveis de ansiedade. Estabeleça um padrão de resposta diferida: se sentir a necessidade de comentar ou reagir a algo que viu, dê a si mesmo 30 minutos antes de responder. Pesquisas mostram que o tempo de espera reduz a impulsividade e permite uma análise mais racional da situação.

5. Evite discutir política em grupos de amigos e familiares

As eleições tendem a gerar discussões acaloradas, principalmente em grupos de WhatsApp ou redes sociais familiares. Evitar esses debates nesses espaços pode preservar relações e reduzir conflitos desnecessários. Segundo o Pew Research Center, 53% das pessoas afirmam que discussões políticas online causam frustração e danos aos relacionamentos pessoais.

6. Desative notificações relacionadas a política

Notificações constantes podem gerar um estado de alerta contínuo, o que agrava a ansiedade. Durante o período eleitoral, desative as notificações de aplicativos de notícias ou redes sociais relacionadas à política.

A interrupção frequente de notificações afeta negativamente a concentração e aumenta os níveis de estresse, especialmente quando o conteúdo é polarizador.

7. Use a técnica do “Tempo de Desconexão”

A desconexão programada é essencial para a saúde mental. Estabeleça momentos diários de desconexão total das redes sociais, principalmente após consumir conteúdo eleitoral. Isso permite que seu cérebro processe as informações sem o peso emocional imediato. De acordo com a pesquisa da University of California, breaks regulares de redes sociais melhoram o humor e reduzem o estresse.

8. Foque em debates construtivos e informações confiáveis

Mantenha-se engajado em discussões políticas construtivas e evite interações baseadas em ódio ou agressão. Participe de grupos ou fóruns que promovam o diálogo saudável. Estudos indicam que interações positivas nas redes sociais podem ajudar a reduzir o estresse e aumentar a sensação de bem-estar.

9. Desenvolva o hábito de checar fontes antes de compartilhar

A desinformação aumenta a ansiedade coletiva. Antes de compartilhar qualquer notícia ou dado eleitoral, verifique a veracidade. Estudos da Harvard University apontam que a disseminação de fake news durante períodos eleitorais não só desinforma, mas também aumenta a tensão emocional dos usuários. Compartilhar apenas o que é verdadeiro ajuda a reduzir esse caos.

10. Pratique empatia digital também nas eleições

Lembre-se de que existem pessoas reais por trás de cada perfil. Em tempos de polarização política, é fácil desumanizar quem pensa diferente. Praticar empatia, evitando julgamentos rápidos e mantendo o respeito nas interações, pode reduzir sua própria ansiedade e criar um ambiente mais saudável nas redes. Dados do MIT indicam que a empatia digital melhora o bem-estar emocional e diminui o estresse nas interações online.