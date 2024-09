Ajudante de tecelagem e mais vagas- O PLT (Posto Local do Trabalho) da Prefeitura de Nova Odessa, que funciona junto ao novo Poupatempo da cidade, está recebendo currículos para a seleção de 80 profissionais para a iniciativa privada, em funções distintas. As vagas são para pessoas moradoras de Nova Odessa e a maioria exige experiência na respectiva função.

Os interessados devem enviar seus currículos nesta segunda e terça-feira (dias 30/09 e 1º/10/2024) para o e-mail ptrabalho@novaodessa.sp.gov.br, com a especificação da função (o “nome da vaga”) interessada na linha de “assunto”.

Lembrando que os moradores interessados também podem cadastrar o currículo no portal (novaodesse.sp.gov.br), na aba “Emprega Nova Odessa”, espaço já utilizado pelas empresas da cidade disponibilizarem centenas de vagas ao público. O novo portal de vagas mantido pela Prefeitura pode ser acessado em https://www.novaodessa.sp.gov.br/emprega-novaodessa.

O PLT e os demais serviços municipais voltados ao mercado de trabalho atendem ao público no novo Poupatempo e CRET (Centro Municipal de Referência ao Empreendedor e Trabalhador), que fica na Rua Duque de Caixas, nº 600, no Centro – junto à recém-inaugurada unidade do Poupatempo Paulista na cidade.

EMPREGOS EM ALTA

Segundo a estatística oficial divulgada mensalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego através do Novo Caged, o Setor Produtivo de Nova Odessa criou 3.817 empregos adicionais com carteira assinada de janeiro de 2021 a julho de 2024.

Esse número é o resultado da diferença entre todas as contratações, menos todas as demissões efetuadas no período. E grande parte dessas vagas passou pela equipe do PLT – inclusive aquelas disponibilizadas nas quatro edições do “Feirão do Emprego” promovido pela Prefeitura nos últimos três anos.

Confira as vagas da iniciativa privada disponíveis no mural do PLT:

AÇOUGUEIRO – com experiência na função. (1 vaga)

AGENTE ESCOLAR – com experiência na função. (1 vaga)

AJUDANTE DE PRODUÇÃO – vaga feminina, não necessita experiência. (10 vagas)

AJUDANTE DE TECELAGEM

– ambos os sexos, Abastecer as máquinas com rocas de trama e urdume. substituir os fios das gaiolas para reposição. retirar os tubetes vazios da máquina e auxiliar na retirada do tecido pronto. Auxiliar nas atividades operando equipamentos, abastecendo linhas e máquinas, movimentando estoques, contando e organizando produtos e limpando as áreas comuns de fabricação. Ter 18 a 60 anos, das 7 às 17 horas, segunda à sexta-feira, Auxílio farmácia, Assistência médica e odontológica, cesta básica, fretado, prêmio por presença e PPR. (20 vagas)

AJUDANTE NO CORTE – auxiliar nas atividades de corte operando equipamentos, abastecendo linhas e máquinas, movimentando estoques, contando e organizando produtos e limpando as áreas comuns de fabricação. Ter 18 a 60 anos, das 7 às 17 horas, segunda à sexta-feira, Auxílio farmácia, Assistência médica e odontológica, cesta básica, fretado, prêmio por presença e PPR. (5 vagas)

AJUDANTE NA COSTURA – ajudar na preparação, movimentação e abastecimento de insumos para a confecção de big bag. auxiliar no abastecimento de linhas e máquinas, movimentando estoques, contando e organizando produtos e limpando as áreas comuns de fabricação. Ter 18 a 60 anos, das 7 às 17 horas, segunda à sexta-feira, Auxílio farmácia, Assistência médica e odontológica, cesta básica, fretado, prêmio por presença e PPR. (5 vagas)

AJUDANTE DE MONTAGEM – para trabalhar em piso e telhado. Empresa dá treinamento. Salário inicial R$ 2.032,66 + cesta básica, e quando faz viagens tem um valor R$ 115,00 por dia de gastos nas viagens, além do salário. (3 vagas)

AUXILIAR DE LIMPEZA – com experiência na função. (1 vaga)

AUXILIAR DE QUALIDADE – realizar as inspeções e análises periódicas dentro da fábrica e no laboratório para identificar possíveis problemas e produtos fora da especificação. Ter 18 a 60 anos, das 7 às 17 horas, segunda à sexta-feira, Auxílio farmácia, Assistência médica e odontológica, cesta básica, fretado, prêmio por presença e PPR. (5 vagas)

AUXILIAR DE VENDAS MASCULINO – para trabalhar em loja de materiais elétricos. (1 vaga)

Leia + notícias de Economia, emprego e mercado

ENCARREGADO DE TECELAGEM – Ensino Médio completo, experiência como gestor na área têxtil. Orientar os colaboradores, sobre as atividades prevista para seu turno de trabalho na área da tecelagem. Coordenar e treinar os ajudantes, tecelões e contramestres sobre os procedimentos e manutenção dos teares e regras gerais da empresa. Coordenar a realização das manutenções mecânica nos teares, utilizando ferramentas de ajustes, entre outros. (1 vaga)

JOVEM APRENDIZ MASCULINO – 15,16 e 17 anos para trabalhar parte industrial. (3 vagas)

MOTORISTA SEMI PESADO – rota principal de trabalho entre Americana x Itajaí. (1 vaga)

RECEPCIONISTA DE ESCOLA – feminino com experiência na função. (1 vaga)

SERVENTE DE PEDREIRO – ter entre 25 e 40 anos, para trabalhar em construtora. (4 vagas)

VENDEDORA – proativa, boa comunicação, vontade de aprender, para trabalhar em loja calçados/roupas. (1 vaga)

VENDEDORA – proativa, boa comunicação, vontade de aprender, para trabalhar em loja móveis. (1 vaga)

VENDEDORES – porta a porta, não necessita experiência, salário fixo + comissão. Para vender planos da vivo. (3 vagas)

MESTRE DE OBRAS / ALMOXARIFE / ENCARREGADO OBRAS / TÉCNICO SEG TRABALHO – com experiência nas funções. (4 vagas)

TÉCNICO QUÍMICO OU PRÁTICA EM QUÍMICA / APLICADOR DE HIPERMEABILIZANTE / CALHEIRO / MONTADOR – todas as vagas com experiência. (4 vagas)

+ NOTÍCIAS NO GRUPO NOVOMOMENTO WHATSAPP